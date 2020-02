Condividi su

The Boy 2: secondo trailer online, ecco quando esce il film

Appassionati del lato oscuro della Settima Arte gioite, poco tempo ci separa dall’approdo sul grande schermo di The Boy 2. Il terrificante horror, prodotto da Huayi Brothers, Lakeshore Entertainment, STX Entertainment e in programmazione nelle sale cinematografiche americane da venerdì 21 febbraio 2020, giungerà in Italia in primavera.

La pellicola da brivido, sceneggiata da Stacey Menear e distribuita da Universal Pictures per Lucky Red, è il sequel dell’omonimo film uscito nel 2016 diretto da William Brent Bell che ha curato anche la regia del secondo capitolo. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Boy 2!

The Boy 2: secondo trailer online, la trama ed ecco quando esce il film

Come già detto in apertura di articolo, The Boy 2 esordirà in America il 21 febbraio 2020 mentre in Italia arriverà in primavera. L’inquietante lungometraggio racconta la storia di Liza e Sean, una coppia sposata che vive assieme al loro unico figlio Jude. La famiglia decide di cominciare una nuova vita vicino alla villa Heelshire Mansion, teatro di spaventose vicende di cui però i protagonisti sono totalmente all’oscuro.

Giunti nella nuova casa, mentre i genitori sono intenti a sbrigare le ultime faccende riguardanti il trasloco, il bambino è attirato nel folto bosco da una voce che invoca il suo nome. Tra gli alberi e il fogliame, Jude trova la perturbante bambola di nome Brahms e decide di portarla con sé. Liza nota che il figlio ha un attaccamento morboso nei confronti del sinistro fantoccio e, allarmata da da alcuni comportamenti violenti del piccolo, decide di indagare sul passato dell’oggetto. Di seguito il nuovo trailer di The Boy 2:

Il cast del film

In The Boy 2 Oliver Moon interpreta Liam e Natalie Moon è Pamela. Joely Collins veste i panni di Mary, Ellie King quelli della tata e Joanne Kimmè l’infermiera.

Hanno partecipato al film anche e Charles Jarman, Anjali Jay nel ruolo della dottoressa Lawrence e Christopher Convery in quello di Jude. Infine Katie Holmes recita la parte di Liza, Owain Yeoman quella di Sean e Ralph Ineson è Joseph.

