Domenica 16 Febbraio va in scena il match Vicenza-Virtus Verona, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Vicenza-Virtus Verona: probabili formazioni, pronostico e quote

Il tecnico del Vicenza Domenico Di Carlo, in settimana ha fatto il punto della situazione sulla squadra: “Zarpellon sta già meglio, Zonta e Giacomelli hanno bisogno ancora di qualche giorno per rientrare al meglio, domani e dopodomani li valuteremo, il resto del gruppo sta bene. Domenica rientrano dalle squalifiche Cappelletti e Cinelli, Zarpellon sarà dei nostri, pertanto abbiamo tre giocatori in più per provare a prendere tre punti fondamentali in questo momento della stagione contro la Virtus Verona. Se vogliamo rimanere primi dobbiamo ritornare a vincere, contro la Vis Pesaro è ritornata la prestazione adesso devo arrivare la vittoria. Issa? Ci ha fatto molto piacere averlo con noi in questi giorni, ha dimostrato di avere qualità, è allenato bene, ha dei buoni concetti ed è stata una buona sorpresa. È entrato dentro la squadra con l’umiltà giusta e il gruppo lo ha rispettato. È sempre bello venire a giocare in provincia e vedere tanta gente come oggi“.

La Virtus Verona arriva a Vicenza dopo il pareggio contro l’Imolese e senza l’infortunato Manfrin. L’allenatore Fresco ha commentato così l’accaduto: “Mi dispiace molto per l’infortunio di Manfrin. Era tornato in gruppo da poco e questa ricaduta potrebbe fargli finire la stagione in anticipo, ma valuteremo bene l’entità del problema nelle prossime ore“.

Vicenza-Virtus Verona: le probabili formazioni

VICENZA (4-4-2): Grandi: Bruscagin, Padella, Bizzotto, Barlocco; Nalini, Rigoni, Pontisso, Vandeputte; Arma, Marotta

VIRTUS VERONA (4-3-1-2): Chiesa; Pinton, Pellacani, Sirignano, Vannucci; Cazzola, Sammarco, Danieli; Bentivoglio; Danti, Odogwu

Le quote e il pronostico del match

Per Vicenza-Virtus Verona, la capolista padrona di casa è vista come netta favorita per la vittoria finale dai bookmakers. L’1 è quotato 1.45, il pareggio 3.80, mentre la vittoria della Virtus raggiunge il valore di 7.25.

Si consiglia la giocata 1+Over2.5.

