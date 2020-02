Condividi su

Presa Diretta: ospiti e anticipazioni servizi stasera 17 febbraio 2020

Oggi 17 febbraio 2020 alle 21:20 su Rai 3 andrà in onda Presa Diretta. L’appassionante programma di approfondimento giornalistico, condotto da Riccardo Iacona, approda ad una nuova e interessante puntata nel segno dell’attualità e del minuzioso esame dei fatti.

Obiettivo della trasmissione è quello di stimolare un equilibrato dibattito sociale scevro da prese di posizione e basato sull’analisi degli elementi raccolti dagli inviati speciali. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Presa Diretta!

L’appuntamento di stasera con Presa Diretta, intitolato Il polmone blu, è dedicato alla situazione critica in cui versa l‘ecosistema oceano che è sempre più a rischio. Il mare infatti produce il 50% dell’ossigeno presente sulla terra e quindi è per tutto il mondo fonte di vita. Nostro instancabile salvatore, l’immensa distesa azzurra fino ad ora ha assorbito il 30% dei gas serra, nocivi per il pianeta, e ben il 90% del calore introdotto in atmosfera. Purtroppo però l’inquinamento ha raggiunto livelli tali da rendere difficile se non impossibile il lavoro dello storico alleato degli esseri umani. Le acque infatti sono oramai più calde e con un tasso di acidità così alto da renderle molto meno produttive.

Quello che abbiamo davanti quindi è un quadro davvero preoccupante e proprio per questo Presa Diretta ha indagato sulle misure difensive che l’Italia e altri Paesi stanno mettendo in atto per scongiurare il peggio. Il programma ci porterà poi alla scoperta delle aree marine protette, della continua erosione delle coste e indagherà sulla condizione in cui versa Venezia che anno dopo anno vede aumentare il livello d’acqua alta. Infine la trasmissione è tornata in Artico dove il cambiamento climatico è ancora più evidente. Tutto questo e molto altro tra poche ore su Rai 3.

