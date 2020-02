Domenica 16 Febbraio va in scena il match Monza-Juventus U23, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Monza-Juventus U23: probabili formazioni, pronostico e quote

Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, in settimana ha partecipato all’inaugurazione del progetto Insieme per vincere, dove a margine dell’evento ha fatto il punto della stagione e ha fatto sapere gli obbiettivi futuri della società. Queste le sue parole: “Con il presidente Berlusconi abbiamo pensato di fare qualcosa per il territorio. È stata un’operazione romantica, vogliamo rilanciare questa società che ha un passato importante. Sono stato uno dei proprietari del Monza dal 1975 e 1985. Ho una passione assoluta per i colori del Monza fin da quando ero bambino. Incontro Berlusconi nel ‘79, ero un suo fornitore, gli vendo la metà della mia azienda ma gli chiedo di poter seguire il Monza. Sfioriamo la Serie A dal ’77 all’80. Era un grande Monza. L’ultimo anno di B è stato 18 anni fa. Il destino non è stato buono negli ultimi anni. Poi con il presidente abbiamo scelto di far diventare il Monza un punto di riferimento non solo della città, ma anche della provincia. Vogliamo portare con i successi sportivi, un traino per il territorio. Stiamo lavorando con il settore giovanile. Vogliamo andare nella nostra provincia. Noi ci sentiamo diversi da Milano, abbiamo un’identità. È una città nobile. Abbiamo le nostre esclusività che vogliamo fare valere. Vogliamo coniugare i risultati sportivi con iniziative come quella di oggi. Kia è un’azienda importantissima che ci ha aiutato in questa iniziativa. Noi vogliamo fare tanto, dare gioia a questa provincia. Le cose stanno andando benino. Faremo molto di più anche per lo stadio per quando e se faremo la B e quando faremo la A. Monza è l’unica provincia lombarda a non essere stata in Serie A. Cercheremo di fare per bene i nostri compiti. Dedico più tempo al Monza di quanto ne dedicavo al Milan quando vincevamo le Coppe dei Campioni“.

La Juventus Under 23 si appresta ad affrontare il Monza dopo aver trionfato 4-0 contro la Feralpi Salò in Coppa Italia, approdando conseguentemente in finale dove sfiderà la Ternana. In campionato purtroppo i successi non sono così rosei: al momento la formazione bianconera occupa soltanto la 14esima posizione con soli 30 punti.

Monza-Juventus U23: le probabili formazioni

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Paletta, Marconi; Armellino, Fossati, Morosini; Chiricò; Mota Carvalho, Finotto

Juventus U23 (4-3-3): Nocchi; Frabotta, Dragusin, Delli Carri, Di Pardo; Portanova, Touré, Fagioli; Zanimacchia, Brunori, Marchi

Le quote e il pronostico del match

Per Monza-Juventus U23, la squadra brianzola, sempre più capolista del girone A, viene indicata come favorita da tutti i bookmakers: l’1 non supera il valore di 1.40, il pareggio tocca il valore di 4.50 e il 2 è quotato 7.50.

È consigliabile la giocata 1+Over2.5.

