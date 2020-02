Lunedì 17 Febbraio va in scena il match Reggiana-Arzignano, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

Serie C, Reggiana-Arzignano: probabili formazioni, pronostico e quote

Lunedì 17 Febbraio va in scena il match Reggiana-Arzignano, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 20.45.

La Reggiana deve dimenticare alla svelta la sconfitta per 5-1 rimediata la scorsa giornata. Di questa linea è Paolo Rozzio che ha commentato così la vicenda: “Il messaggio è quello di guardare avanti. Abbiamo perso un punto di distanza dal Vicenza ma sarebbe un suicidio farne un dramma. Una sconfitta del genere può capitare, ma siamo secondi e il campionato è ancora lungo“.

In casa Arzignano il clima che si respira non è di certo dei migliori. Al momento la squadra è terzultima in classifica con soli 22 punti e una vittoria che ora mai manca da quattro giornate. La classifica nella parte bassa risulta però molto corta con ben 4 squadre in 6 punti. Tutto è ancora aperto per la salvezza e la permanenza in Serie C.

La direzione della gara sarà affidata al signor Fontani Federico della sezione di Siena. Completeranno la terna arbitrale i guardalinee Votta Federico della sezione di Moliterno e Dell’orco Giovanni della sezione di Bernalda.

Le probabili formazioni delle due squadre

Reggio Audace (3-4-1-2): Venturi; Spanò, Rozzio, Martinelli; Libutti, Rossi, Lunetta, Kirwan; Radrezza; Zamparo, Scappini. A disp.: Voltolini, Espeche, Pellizzari, Favalli, Serrotti, Zanini, Valencia, Kargbo, Brodic. All.: M. Alvini

Arzignano (4-3-1-2): Tosi; Lo Porto, Pasqualoni, Bonalumi, Tazza; Calcagni, Maldonado, Perretta; Sbaffo; Kouko, Piccioni. A disp. Faccioli, Amatori, Barzaghi, Balestrero, Hoxha, Cais, Calcagno, Rocco, Pattarello, Bigolin, Casini. All. Alberto Colombo.

Reggiana-Arzignano: le quote del match

Nel posticipo di Lunedì sera i padroni di casa della Reggio Audace FC sono nettamente favoriti per la vittoria finale. Inutile tentare scommesse azzardate sul pareggio o sulla vittoria dell’Arzignano. Si consiglia perciò la giocata NoGoal quotata 1.53.

