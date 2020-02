Domenica 16 Febbraio va in scena il match Imolese-Cesena, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Imolese-Cesena: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 16 Febbraio va in scena il match Imolese-Cesena, valido per la 26esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

In casa Cesena ai microfoni dei giornalisti ha parlato il nuovo arrivato Giuseppe Zampano: “Sono felice di essere venuto qui, penso di poter esprimere le mie qualità. Potevo andare altrove, ma sono arrivato con un obiettivo: dare tutto per questa squadra. È stata la scelta giusta per me. Modesto? Diciamo che ‘Ciccio’ è stato importantissimo nella decisione di venire in Romagna. Mi chiamava da ottobre, con lui ho un bellissimo rapporto. Dico la verità, mi dispiace tanto. Sono convinto che anche con lui il Cesena abbia fatto sempre ottime gare. Ora siamo un po’ più solidi e compatti, prima c’ erano più errori difensivi, individuali. Ci può stare, però ad un certo punto non ti puoi più permettere di commettere disattenzioni continuamente e c’ è stato il cambio. Modesto è bravo, arriverà in alto”. Alla domande riguardanti l’allenatore risponde: “Viali? È un ottimo allenatore, un mister maniacale sulla fase difensiva. Non è facile trovare un tecnico che insegni, soprattutto ai difensori centrali, i movimenti e che li corregga quando si sbaglia. Alcuni allenatori vogliono giocatori già pronti, lui cerca sempre di migliorarti come singolo“.

Il Presidente dell’Imolese Lorenzo Spagnoli in settimana ha omaggiato i rivali dichiarando: “Domenica giochiamo contro il Cesena e dobbiamo essere orgogliosi, come città, tifoseria e società, di giocare questa partita. Fino a qualche tempo fa per noi Cesena era un punto di riferimento come il Bologna“.

Imolese-Cesena: le probabili formazioni

Imolese (3-4-1-2): Rossi; Boccardi, Carini, Checchi; Garattoni, Marcucci, Alimi, Valeau; Belcastro; Ferretti, Chinellato

Cesena (4-3-2-1): Marson; Zampano, Ricci, Brignani, Valeri; Franco, Ardizzone, De Feudis; Borello, Russini; Caturano

Le quote e il pronostico del match

Il derby romagnolo Imolese-Cesena si prospetta come una gara all’insegna dell’incertezza e dell’imprevedibilità. Questa situazione si riflette sulle quote portando valori elevati: l’1 è quotato 2.50, il pareggio 2.90 mentre il 2 fisso paga quasi tre volte la posta (2.95).

Si consiglia la giocata Goal (1.95).

