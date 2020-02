Condividi su

Buoni fruttiferi postali con timbri sbagliati, il servizio di Striscia la Notizia

Un servizio di Striscia la Notizia riaccende l’attenzione, sempre viva in realtà, dei risparmiatori italiani sui buoni fruttiferi postali: in un servizio del noto programma televisivo si segue il caso di alcuni titoli che riportano un timbro sbagliato in base al quale viene erogata una somma più bassa rispetto a quella promessa.

Buoni fruttiferi postali: il servizio di Striscia

In una puntata di Striscia la Notizia andata in onda qualche giorno fa, un servizio dell’inviato Moreno Morello ha trattato la spinosa questione dei buoni fruttiferi postali. Il caso specifico riguardava un risparmiatore che, nel 1987, aveva sottoscritto un titolo della serie Q/P da 5 milioni di lire. Alla scadenza – trentennale – del buono, il risparmiatore si è visto erogare la somma di 33.332 euro: una cifra di molto inferiore a quella che effettivamente gli sarebbe spettata. Dopo essersi rivolto alla magistratura, l’importo è stato corretto in 78.404 euro, in pratica, più del doppio.

Rendimenti dell’ultimo decennio mancanti

Risale al 1986 l’emissione della serie Q/P, tuttavia, Poste aveva in giacenza ancora molti buoni fruttiferi postali di serie precedenti che però riportavano anche rendimenti più alti in confronto a questi ultimi. Quindi, si decise di utilizzare comunque i titoli “vecchi” ma apponendo un timbro che avvertisse i sottoscrittori dell’applicazione dei rendimenti stabiliti con l’emissione della serie Q/P. Dunque, l’8% per il quinto anno, il 9% dal sesto al decimo anno, il 10,50% dall’undicesimo al quindicesimo ed il 12% dal sedicesimo al ventesimo. Il timbro, dunque, non chiariva quali fossero i rendimenti nell’ultimo decennio in base al cambiamento di serie.

Diritto all’integrazione

Ecco, allora, che al verificarsi di una situazione del genere, i buoni fruttiferi postali andranno liquidati applicando i rendimenti previsti originariamente per l’ultimo decennio. Per chi avesse già riscosso un buono (emesso dopo il mese di luglio 1987 con timbro della serie Q/P, fronte e retro, e la grigliatura fino al 20esimo anno) senza essere a conoscenza di questa problematica sarà possibile anche richiedere un’integrazione che è possibile stimare compresa tra i 3mila e i 40mila euro.

