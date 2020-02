Condividi su

Pensioni ultime notizie: Brunetta contro il governo sulla riforma

Pensioni ultime notizie: Renato Brunetta, in una nota pubblica, attacca duramente il governo sulle intenzioni e sui piani di riforma, sia dell’Irpef sia delle pensioni. Il responsabile economico di Forza Italia focalizza l’attenzione sulle mancate risorse, sulla perdita del Pil, ma anche sulla mancata crescita, affermando che sotto il profilo delle riforme, il governo Conte-bis farà il gioco delle tre carte.

Pensioni ultime notizie: Brunetta attacca il governo

Il governo ha mancato alcuni dei suoi obiettivi annunciati per Brunetta, ma le prospettive non sono le migliori, viste le risorse assenti e i deficit sul piano generale. “Neanche un euro per tagliare l’Irpef”, si legge nella nota, “a meno di non far lievitare l’Iva sui consumi, evento che causerebbe una perdita del Pil del -0,2% secondo le recenti stime dell’Ufficio parlamentare di bilancio”. Per Brunetta si tratta di “un gioco delle tre carte”, che si ripete anche sul piano previdenziale.

“Neanche un euro per le pensioni, considerando che per sostituire Quota 100, come vorrebbe il ministro dell’Economia, si vorrebbero introdurre forme di flessibilità in uscita alternative. Un altro gioco delle tre carte a somma zero”. Con la crescita del Pil che segnala ancora ritardi importanti, ci sarà un ammanco tra i 5 e i 10 miliardi di euro, e questo “buco” sarà certificato nel Def di aprile, rivela Brunetta, quantificando in quelle somme le precise “risorse di cui Conte avrebbe avuto bisogno per finanziare almeno parte del suo ambizioso piano di sviluppo”.

Pensioni ultime notizie: Brunetta, “governo non ha risorse”

Un riferimento anche al coronavirus, che ha determinato perdite economiche ancora da quantificare, senza dimenticare la Brexit e i dazi americani. “Una congiuntura internazionale che ha già cominciato a pesare sul nostro export, in forte ridimensionamento”. Conte ha dei sogni, ma sono sogni a occhi aperti, li definisce l’economista di Forza Italia: “In economia per realizzare i sogni servono risorse, quelle che il suo governo non ha, avendole dilapidate tutte in inutili politiche economiche assistenzialiste”.

