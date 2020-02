Condividi su

Indicazione origine pasta 2020: addio etichetta da aprile, cosa cambia

L’obbligo dell’indicazione di origine pasta in etichetta ci sarà solo fino al 31 marzo 2020: questo significa che a partire dal 1° aprile di quest’anno tale obbligo cadrà e sarà rispettato solo in determinati casi e condizioni che poi andremo a illustrare. Tale adempimento, infatti, risaliva al Regolamento n. 1169 del 2011: una serie di misure sperimentali che permettevano a ogni Stato membro dell’Unione europea di arricchire ed eventualmente aumentare le informazioni e i dettagli da indicare sull’etichetta di pasta, riso, latte, passata di pomodoro, sempre relativamente alla materia prima usata. Tramite la provenienza di quest’ultima, infatti, il consumatore poteva sapere la provenienza esatta di quel cibo specifico.

Indicazione origine pasta, latte e riso 2020: cosa cambia da aprile

Cosa cambia dal 1° aprile 2020? Semplicemente entrerà in vigore una nuova etichettatura di origine dell’Unione europea, come stabilito dal regolamento esecutivo UE 775/2018, nel quale si prevede che l’obbligo di indicare la provenienza della materia prima sarà valido solo in alcune circostanze, e più precisamente quando il consumatore può essere tratto in inganno da un simbolo sulla confezione (ad esempio la bandiera tricolore) che però rappresenta una contraddizione nei confronti della vera provenienza del prodotto. Facendo un esempio pratico, se su un pacco di pasta con il simbolo del tricolore ha del grano non prodotto in Italia, ci sarà l’obbligo di indicare la provenienza della materia prima. Ciò avviene, come stabilisce la direttiva, solo in caso di ingrediente primario, ovvero di “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.

Il nuovo regolamento, comunque, non è applicato a prodotti Dop, Igp e Stg né a quelli con marchio registrato che indica già la provenienza del prodotto. La nuova direttiva, inoltre, non sembra essere particolarmente rigorosa sull’obbligo di indicazione della provenienza della materia prima, in quanto potrà essere messo Ue o non Ue, così come il Paese o la regione.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]