Fast and Furious 5: la trama, il cast e le curiosità del film che andrà in onda stasera 17 febbraio 2020 dalle 21.20 su Italia 1.

Condividi su

Fast and Furious 5: trama, cast e curiosità del film stasera in tv

Amate le corse e le battaglie d’auto? Allora non lasciatevi scappare Fast and Furious 5! Il lungometraggio del 2011, in onda oggi 17 febbraio 2020 alle 21: 30 su Italia 1, è stato diretto da Justin Lin, regista e produttore cinematografico taiwanese naturalizzato statunitense che ha lavorato dietro la macchina da presa in opere come Better Luck Tomorrow, Annapolis, Community e Star Trek Beyond.

Il thriller ad alta tensione, sceneggiato da Chris Morgan, prodotto da Original Film e distribuito Universal Pictures, rappresenta il quinto capitolo dell’omonima saga per il grande schermo iniziata nel 2001. Ma vediamo insieme la sinossi della pellicola!

Fast and Furious 5: la trama

Fast and Furious 5 segue le vicende di Brian O’Conner che decide di abbandonare il suo lavoro da poliziotto per aiutare Dominic Toretto a scappare di prigione. Messa a punto la strategia migliore, l’ex gente delle forze dell’ordine riesce a far evadere l’amico dal carcere e insieme scappano a Rio de Janeiro dove vengono ospitati dal compagno d’avventure Vince. Quest’ultimo poi coinvolge i due uomini in un ardito progetto: rubare automobili di di lusso insieme ad un gruppo di criminali del posto.

Tutto sembra andare per il verso giusto fino a quando Brian e Dominic scoprono di essere caduti nel diabolico piano dello spietato Hernàn Reyes che fin dall’inizio aveva in mente di farli incolpare dell’omicidio di tre agenti della Drug Enforcement Administration. Cosa faranno adesso i protagonisti?

Il cast del film

In Fast and Furious 5 Vin Diesel interpreta Dominic Toretto mentre Paul Walker è Brian O’Conner. Jordana Brewster veste i panni di Mia Toretto, Dwayne Johnson quelli dell’agente Luke Hobbs ed Elsa Pataky è l’agente Elena Neves. Matt Schulze recita la parte di Vince, Tyrese Gibson quella di Roman Pearce e Sung Kang è Han Seoul-Oh. Inoltre Chris “Ludacris” Bridges è Tej Parker e Tego Calderón è Tego Leo.

Hanno partecipato al film Don Omar nel ruolo di Rico Santos, Gal Gadot quello di Gisele Yashar e Joaquim de Almeida è Hernan Reyes. Shea Whigham indossa le vesti dell’agente Ben Stasiak, Michael Irby quelle di Zizi e Alimi Ballard è Fusco. Fernando Funan Chien è Wilkes, Yorgo Constantine interpreta Chato e Geoff Meed è Macroy. Infine Valentino Morales recita la parte di Malo, Luis Da Silva Jr. quella di Diogo ed Eva Mendes è Monica Fuentes.

Fast and Furious 5: curiosità del film stasera in tv

Forse non tutti sanno che in Fast and Furious 5 alla fine del lungometraggio uno dei luoghi in cui si svolge la competizione tra Brian e Dominic è lo stesso in cui Nicolas Cage guida Eleonor in Fuori in 60 secondi. Inoltre nella scena in cui O’Conner presenta Roman al suo amico esclama: ” è con lui che ho fatto quel lavoretto a Miami”, riferimento agli eventi narrati nel secondo capitolo della saga cinematografica.

Le musiche della pellicola sono state affidate a Brian Tyler, la fotografia a Stephen F. Windon mentre il montaggio è a cura di Kelly Matsumoto e Christian Wagner. Infine l’opera ha ottenuto una candidatura a Critics Choice Award e al botteghino in Italia ha incassato 10,9 milioni di euro nelle prime quattro settimane di programmazione.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]