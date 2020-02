Bad Boys for Life: la trama, il cast e le anticipazioni. Quando esce nelle sale cinematografiche il film con Will Smith e Martin Lawrence.

Condividi su

Bad Boys for Life: trama, cast e anticipazioni film al cinema. Quando esce

In un periodo in cui il grande e piccolo schermo è affollato da reboot, sequel, prequel e adattamenti di vecchie pellicole di successo non poteva certo mancare Bad Boys for Life. Il film d’azione, diretto da Adil El Arbi e Bilall Fallah, è il terzo capitolo della celebre saga che ha come protagonisti Martin Lawrence e Will Smith nei panni di due detective di Miami.

Lo spassoso lungometraggio, sceneggiato da Joe Carnahan, Chris Bremner, ha potuto contare sulle musiche di Lorne Balfe, la fotografia di Robrecht Heyvaert mentre il montaggio è stato affidato a Dan Lebental e Peter McNulty. L’opera inoltre al botteghino negli USA ha incassato 181 milioni di dollari nelle prime quattro settimane di proiezione. Ma vediamo insieme la sinossi di Bad Boys for Life!

Bad Boys for Life: trama e anticipazioni film al cinema. Quando esce

Bad boys for Life sarà in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 20 febbraio 2020. Il film segue le avventure dei due agenti di polizia Mike Lowrey e Marcus Burnett che dopo aver condiviso tante incredibili esperienze hanno preso strade diverse. Il primo infatti sta attraversando la classica crisi di mezza età e Sembra che nulla possa pagare la sua insofferenza, il secondo invece si è allontanato dai comportamenti impetuosi del collega e desidera solo andare in pensione e godersi il suo nipotino.

Vittima di un agguato e scampato miracolosamente alla morte, Lowrey propone un’ultima e rischiosa indagine a Burnett: catturare i responsabili del suo tentato omicidio. Marcus però non ha alcuna intenzione di tornare in attività e inizialmente rifiuta la proposta del suo amico. Ma lascerà davvero che il suo fedele compagno d’imprese si inoltri da solo in questa pericolosa missione?

Il cast del film

In Bad Boys for Life Will Smith interpreta Michael “Mike” Lowrey e Martin Lawrence è Marcus Burnett. Kate del Castillo veste i panni di Isabel Aretas, Vanessa Hudgens quelli di Maya Dunsmore e Charles Melton è Harry Doyle.

Hanno partecipato al film anche Jamie Neumann, Alexander Ludwig, Nicky Jam, Paola Núñez nel ruolo di Rita, Joe Pantoliano in quello di Conrad Howard e Theresa Randle che è Theresa Burnett. Inoltre Thomas Bag recita la parte di Cake Boy, Jacob Scipio quella di Armando Armas, Massi Furlan è Lee Taglin e DJ Khaled indossa le vesti di Manny the Butcher.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]