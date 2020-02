Condividi su

Castle & Castle: trama, cast e anticipazioni serie tv Netflix. Quando esce

La guerra di Netflix contro Hollywood è tutt’altro che conclusa. Nonostante una Notte degli Oscar piuttosto tiepida per il colosso dello streaming di Reed Hastings con solo due statuette dopo le straordinarie 24 nomitations, Netflix non perde l’occasione per sferrare un altro colpo ad Hollywood e lo fa accendendo i fari su un nuovo player cinematografico: Nollywood.

Se per qualcuno il 14 febbraio ha soltanto rappresentato l’uscita del nuovissimo legal drama Castle& Castle, per altri questa data segna l’intenzione di Netflix di non voler arrendersi alla supremazia di Hollywood, finanziandone un potenziale competitor.

Il forte business della pirateria ha impedito per molti anni il finanziamento di produzioni a nome Nollywood, nota industria cinematografica della Nigeria. Netflix è sbarcato in Africa nel 2016 acquistando il primo film nel 2018 (Lionheart) e ha salvato in parte la cinematografia africana e permettendo di guardare il continente con gli occhi dei suoi abitanti.

Ma cosa è e cosa vuole essere Castle& Castle?

Si tratta di un legal-drama targato Nollywood. Verrebbe quasi spontaneo il paragone con Suits, serie che ha consacrato la carriera di attrice di Megan Markle, tuttavia fin dal primo episodio, Castle& Castle dimostra di essere una serie molto diversa dalle altre, mostrando di essere capace di spaziare da momenti più comici e leggeri, fino a toccare temi più seri scuotendo il leggero equilibrio tra problemi familiari, personali e lavorativi.

L’entusiasmo è alle stelle per l’uscita del primo drama legale africano, tanto che lo stesso produttore esecutivo, Mo Adubu, ha dichiarato durante la premiere di Lagos svolta nel 2018: “È un progetto di cui siamo tanto orgogliosi. Il primo del suo genere in Nigeria o addirittura in Africa. Non vediamo l’ora di presentarlo al mondo“.

La serie presenta addirittura tre registi d’eccellenza: Niji Akinmolayan, Tope Oshin e Kenneth Gyang, quest’ultimo conosciuto per The Lost Cafe e Confusion Na Wa. Nel cast troviamo Richard Mofe-Damijo nei panni di Mr Castle, un ex professore di legge appassionato di diritto umano, e Dakore Egbuson- Akande nei panni di Remì, la brillante moglie di Tega.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO

Castle & Castle: trama e anticipazioni della nuova serie tv africana targata Netflix

Questa serie tv è ambientata proprio in Nigeria in quel di Lagos e racconta le vicende di uno studio legale di successo. A gestirlo è una coppia di coniugi pronta a tutto pur di far valere la loro particolare visione della legge: questa coppia è formata appunto dai sopracitati Remi e Tega. Ogni episodio riesce a dare una visione unica del mondo legale e ci farà comprendere meglio se il matrimonio dei coniugi riuscirà a sopravvivere alle battaglie legali e al business.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]