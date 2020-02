Condividi su

Criminali come noi: trama, cast e anticipazioni del film. Quando esce

Siete in cerca di una commedia alla Ocean’s Eleven? Allora Criminali come noi potrebbe fare al caso vostro. La spassosa pellicola, in programmazione sul grande schermo da giovedì 20 febbraio 2020, è stata diretta e co-scritta dall’artista argentino Sebastián Borensztein.

L’esilarante lungometraggio, il cui titolo originale è La odisea de los giles, ha potuto contare sulle musiche di Federico Jusid, la fotografia di Rodrigo Pulpeiro mentre il montaggio è stato affidato a Alejandro Carrillo Penovi. Il film inoltre è basato sul romanzo La noche de la Usina di Eduardo Sacheri che ha anche curato assieme al regista la sceneggiatura della trasposizione cinematografica. Vediamo insieme la sinossi di Criminali come noi!

Criminali come noi: trama e anticipazioni del film. Quando esce

Come già detto in apertura di articolo, Criminali come noi approderà al cinema giovedì 20 febbraio 2020. Il film è ambientato nel 2001 in una piccola cittadina nei pressi di Buenos Aires, in Argentina. Un gruppo di amici decide di mettere insieme il proprio denaro per poter acquistare alcuni grandi recipienti destinati al deposito per merci e prodotti granulari così da mettere in piedi una cooperativa agricola. Ognuno quindi versa i risparmi di una vita con la speranza che il progetto si riveli un ottimo investimento ma purtroppo questo è anche il periodo della forte crisi economica. Raccolta la somma necessaria, la squadra deposita i soldi in banca ma si ritrova improvvisamente a non poterne disporre a causa del Corralito, misura governativa atta a restringere al massimo la libera disposizione della liquidità.

Disperati e furiosi all’idea di aver perso tutte le proprie risorse finanziarie, i protagonisti di Criminali come noi quando scoprono che la manovra è stata scientemente architettata dal direttore della banca decidono di vendicarsi.

Il cast del film

In Criminali come noi Ricardo Darín interpreta Fermín Perlassi e Luis Brandoni è Antonio Fontana. Chino Darín veste i panni di Rodrigo Perlassi, Verónica Llinás quelli di Lidia Perlassi e Daniel Aráoz è Belaúnde. Carlos Belloso recita la parte di Medina, Marco Caponi quella di Hernán.

Hanno partecipato al film anche Rita Cortese nel ruolo di Carmen Largio, Andrés Parra in quello di Fortunato Manzi mentre Ale Gigena e Guillermo Jacubowicz sono i fratelli Gómez. Infine Luciano Cazaux è Alvarado e Ailín Zaninovich interpreta Florencia.

