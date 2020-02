Condividi su

Don Matteo 12: trama stasera e anticipazioni 27 febbraio 2020

Dopo la pausa di due settimane, finalmente torna sul piccolo schermo Don Matteo 12. L’amata serie televisiva, in onda oggi 20 febbraio 2020 dalle 21:20 su Rai 1, approda al suo quinto appuntamento con un episodio ricco di suspense, colpi di scena, rivelazioni e divertenti siparietti comici.

La fiction, seconda come longevità soltanto a Il commissario Montalbano, ci porta ancora una volta nella città di Spoleto, in Umbria, dove vive il parroco più amato d’Italia sempre pronto a rischiare la propria incolumità pur di aiutare il prossimo. Ma vediamo insieme cos’ha in serbo per noi Don Matteo 12!

Don Matteo 12: trama stasera 20 febbraio 2020

Tra poche ore verrà trasmesso il nuovo episodio di Don Matteo 12 dal titolo Non uccidere. La giovane ucraina Nada a seguito di un violento incidente viene portata d’urgenza in ospedale. La ragazza a notte fonda è stata investita da individuo alla guida di un furgoncino e i carabinieri iniziano le indagini per scoprire l’identità della persona. Incredibilmente pare che al volante della vettura ci fosse l’amato prete e tale notizia lascia senza parole l’intera comunità.

Nel frattempo Anna, oltre ad occuparsi del caso che vede coinvolto Don Matteo, è alle prese con il matrimonio di sua cugina che riattiva in lei il triste ricordo della dolorosa esperienza vissuta davanti all’altare con Marco. Intanto mentre quest’ultimo cerca invano di riconquistare la donna che alla fine decide di farsi accompagnare alla cerimonia nuziale da Sergio, in in città fervono i preparativi per l’arrivo del Papa e in particolar modo il maresciallo Cecchini si impegna affinché nessun dettaglio venga trascurato. L’uomo poi compra un maialino con l’intento di preparare a sua Santità l’asado, piatto argentino di carne suina, ma il simpatico animale viene rubato da qualcuno.

Trama e anticipazioni 27 febbraio 2020

Il 27 febbraio 2020 alle 21:25 su Rai 1 verrà trasmessa la sesta puntata di Don Matteo 12 intitolata Non commettere atti impuri. Il parroco di Spoleto questa volta è alle prese con il delicato incontro tra Ines e suo padre biologico. Quest’ultimo, come sappiamo, è Sergio che nel frattempo ha stretto un legame molto forte con Anna. Olivieri infatti da quando ha scoperto il tradimento di Marco non vuole più saperne dell’uomo e preferisce gettarsi in una nuova relazione.

Intanto anche Sara Santonastasi non vive un periodo particolarmente tranquillo soprattutto da quando un individuo la cerca insistentemente procurandole grande tensione. Infine il maresciallo Cecchini dopo aver perso per un soffio una promozione decide di provare la carriera di influencer e per farlo si rivolge ai The Jackal.

