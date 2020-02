Condividi su

Passengers: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Oggi, 20 febbraio 2020 alle 21:21 su Rai 2, andrà in onda Passengers. La pellicola del 2016, prodotta da Original Film, Company Films, Start Motion Pictures, è stata diretta da Morten Tyldum, regista norvegese noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Buddy, Varg Veum: Falne engler, Headhunters – Il cacciatore di teste e The Imitation Game.

Il lungometraggio fantascientifico, sceneggiato da Jon Spaihts e distribuito da Columbia Pictures, Warner Bros. Italia, ha potuto contare sulle musiche di Thomas Newman, la fotografia di Rodrigo Prieto mentre il montaggio è stato affidato a Maryann Brandon. L’opera inoltre ha ottenuto due candidature premi Oscar e incassato al botteghino in Italia 5,1 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Passengers!

Passengers: trama e anticipazioni del film stasera in tv

Passengers racconta la storia della più grande migrazione di massa dalla Terra verso un nuovo pianeta da colonizzare. Cinquemila persone hanno accettato di salire sull’astronave Avalon e affrontare un viaggio interstellare di ben centoventi anni. Per rendere possibile la missione, tutti i partecipanti sono stati sottoposti a sonno criogenico così da essere ancora vivi e in forze una volta raggiunta la meta. Tutto sembra procedere secondo i piani fino a quando il veicolo spaziale entra in collisione con alcuni meteoriti che danneggiano il suo sistema di controllo. Questo incidente causa il risveglio dell’ingegnere Jim Preston che quindi è destinato a morire molto prima dell’arrivo sul pianeta.

Per quasi un anno il protagonista di Passengers prova ad adattarsi al trascorre le giornate in completa solitudine fino a quando, oramai disperato, decide di suicidarsi. Proprio poco prima di compiere l’insano gesto Jim nota che in una delle capsule sta dormendo la bellissima giornalista Aurora Lane. Peterson allora fa in modo che si svegli fingendo che sia colpa di un malfunzionamento della macchina. Cosa faranno adesso?

Il cast del film

In Passengers Jennifer Lawrence interpreta Aurora Lane mentre Chris Pratt è Jim Preston.

Michael Sheen veste i panni di Arthur, Laurence Fishburne quelli di Gus Mancuso e Andy García è il capitano Norris.

