Cosenza-Frosinone: probabili formazioni, quote e pronostico

La venticinquesima giornata del campionato di Serie B si aprirà con Cosenza-Frosinone, che si disputerà venerdì 20 febbraio alle ore 21:00 allo stadio San Vito.

I padroni di casa del Cosenza latitano ancora nei bassifondi della classifica, precisamente al terzultimo posto, ma sono reduci dal convincente successo di Livorno nell’esordio in panchina del neo tecnico Bepi Pillon, subentrato a Piero Braglia. La strada verso la permanenza in cadetteria è però ancora molto lunga: la zona playout dista momentaneamente tre punti, mentre sono sette le lunghezze che separano i calabresi dalla salvezza diretta. L’impegno di questo turno è proibitivo e dovrà essere la spinta del pubblico di casa ad aiutare il più possibile i lupi. Per loro una vittoria e quattro ko nelle ultime cinque uscite di campionato.

Il Frosinone viaggia a gonfie vele e lo dimostrano le quattro vittorie consecutive dalle quali provengono. Questi dodici punti conquistati nelle ultimissime giornate hanno portato i ciociari in zona promozione al pari dello Spezia, con il Benevento ormai però troppo lontano da raggiungere. Ora la squadra è compatta e mister Alessandro Nesta ha tutto per poter tornare immediatamente in massima serie. La sfida di stasera non è affatto semplice vista la voglia di punti del Cosenza, ma ogni punto perso complicherebbe ogni piano in una fase decisiva della stagione come questa.

Le probabili formazioni di Cosenza-Frosinone

COSENZA (4-3-3): Perina; Casasola, Capela, Idda, D’Orazio; Sciaudone, Kanouté, Bruccini; Carretta, Asencio, Pierini

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Brighenti, Ariaudo, Capuano; Salvi, Rohden, Maiello, Haas, Beghetto; Novakovich, Dionisi

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in vista di Cosenza-Frosinone la vittoria dei padroni di casa quota 3.10, il pareggio 2.80 e la vittoria degli ospiti 2.55. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.42, l’Over 2.5 a 2.35, l’Under 3.5 a 1.18 e l’Under 2.5 a 1.52. Infine troviamo la quota Goal a 1.94 e il No Goal a 1.77.

Il pronostico appare più incerto che mai. Il Frosinone è sicuramente favorito, ma il Cosenza ha dalla sua il fattore campo, nonostante non vinca davanti al proprio pubblico dallo scorso 26 dicembre. Un X2+Under 3.5 a 1.65 potrebbe rivelarsi una buona giocata.

