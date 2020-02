Sopravvissuti: la trama, il cast e le anticipazioni del film con Margot Robbie che andrà in onda stasera 20 febbraio 2020.

Sopravvissuti: trama, cast e anticipazioni del film stasera in tv

Amate i film post apocalittici? Allora Sopravvissuti potrebbe fare al caso vostro! Il lungometraggio del 2015, in onda stasera 20 febbraio 2020 dalle 21:05 su Canale 20, è stato diretto da Craig Zobel, regista, sceneggiatore e produttore cinematografico statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Great World of Sound e Compliance.

Il lungometraggio dai toni drammatici, il cui titolo originale è Z for Zachariah, è l’adattamento per il grande schermo dell’omonimo romanzo scritto nel 1974 da Robert C. O’Brien. L’opera inoltre ha potuto contare sulle musiche di Heather McIntosh, la fotografia di Tim Orr mentre il montaggio è stato affidato a Jane Rizzo. Ma vediamo insieme la sinossi di Sopravvissuti!

Sopravvissuti: trama e anticipazioni del film stasera in tv

In un mondo devastato da una spaventosa guerra nucleare che ha reso irrespirabile quasi tutta l’aria e decimato la popolazione terrestre, la giovane Ann Burden è tra i pochi sopravvissuti alla catastrofe. Rassegnata all’idea di essere sola, la ragazza trascorrere il suo tempo in una remota valle ed è convinta che tutti siano morti. Unica compagnia della donna è un cane con il quale si sposta in cerca di sostentamento e attrezzi utili.

Durante uno dei suoi viaggi esplorativi Ann in si imbatte in John R. Loomis, scienziato scampato alla tragedia grazie ad una tuta di fortuna e in cerca dei suoi cari. Tra i due sopravvissuti nasce una forte amicizia che nel corso dei giorni diventa sempre più coinvolgente ma un nuovo e inaspettato incontro cambierà di nuovo il futuro dei protagonisti rompendo l’equilibrio creatosi fra Burden e John.

Il cast del film

In Sopravvissuti Margot Robbie interpreta Ann Burden e Chris Pine recita la parte di Caleb. Infine Chiwetel Ejiofor veste i panni di Loomis.

