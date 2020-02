Condividi su

Entella-Benevento: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno dei match programmati nella venticinquesima giornata di Serie B è Entella-Benevento, che si disputerà sabato 22 febbraio alle ore 15:00 allo stadio Comunale.

Non è un periodo facile per i liguri dell’Entella, i quali si trovano si in zona playoff ma dalle ultime cinque sfide hanno portato a casa l’intero bottino una volta soltanto, a fronte di tre pareggi e una sconfitta. Per loro l’obiettivo resta la salvezza, ma è chiaro che dalla parti di Chiavari si sia già cominciato a sognare qualcosa di più di una semplice permanenza in seconda serie.

Dall’altra parte resta davvero poco da dire della capolista Benevento, sempre più lanciata verso la promozione in Serie A e la vittoria del campionato, grazie a un ruolino di marcia assurdo e un vantaggio di oltre una dozzina di punti sulle dirette inseguitrici in classifica. Continuando con questo ritmo, la Strega rischia di sbaragliare ogni record di cadetteria ma non bisogna comunque ancora adagiarsi sugli allori, considerando che mancano ancora quattordici partite compresa questa.

Le probabili formazioni di Entella-Benevento

Entella (4-3-1-2): Contini; Sala, Chiosa, Pellizzer, Coppolaro; Nizzetto, Paolucci, Crimi; Schenetti; Morra, Mancosu

Benevento (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Viola, Schiattarella; Kragl; Sau, Coda

Le quote e il pronostico del match

In ottica Entella-Benevento, i bookmakers quotano la vittoria dei padroni di casa 3.55, il pareggio 3.05 e la vittoria degli ospiti 2.20. Tra le altre quote troviamo l’Over 1.5 a 1.32, l’Over 2.5 a 2.06, l’Under 3.5 a 1.25 e l’Under 2.5 a 1.70. Vi è inoltre il Goal a 1.80 e il No Goal a 1.93.

I campani sono logicamente favoriti, ma i liguri in casa non perdono addirittura dallo scorso 24 settembre contro il Venezia e questa è stata l’unica sconfitta tra le proprie mura amiche in questo campionato. L’X2 fissato a 1.27 non è molto allettante ma può essere comunque una buona giocata.

