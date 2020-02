Condividi su

Nuovo album Michele Bravi: quando esce, titoli e canzoni. Il significato

A quasi tre anni di distanza dal suo ultimo disco, Anime di carta, Michele Bravi ritorna in scena con un nuovo progetto. Il cantante, via Instagram ha annunciato l’uscita del suo nuovo album: “La geografia del buio è un racconto attraverso la ferita del mondo. Una perdita di aderenza dal reale e il tuffo in un’oscurità che racchiude in sé la violenza della vita e ricopre nell’amore l’unica salvezza. Un amore che non combatte il male ma che aiuta a disegnarne la geografia“.

L’album di Michele Bravi, La geografia del buio, uscirà il 20 marzo su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico. Non sono molte le informazioni inerenti al nuovo disco. Oltre alla copertina, il cantante si è limitato a scrivere attraverso le stories sempre di Instagram: “Il silenzio degli ultimi mesi è stata l’unica parola che ho saputo dire. Le cordinate per tornare a casa me le ha suggerite la musica. O sono diventate musica“.

Michele Bravi: la rinascita dopo l’incidente

L’ex vincitore di X Factor torna a far sentire la propria voce dopo mesi di silenzio. Infatti questa è la prima produzione dopo il tragico incidente in cui è stato coinvolto: la sera del 22 novembre 2018, Michele Bravi era alla guida di un auto di una società di car sharing e mentre usciva da un parcheggio non ha visto una donna che, in sella alla sua moto, si è schiantata contro la portiera della sua vettura. La donna, di soli 58 anni, è morta poco dopo esser arrivata in ospedale.

L’evento ha sconvolto la vita dell’artista, tanto che il suo legale aveva dichiarato: “Sta vivendo male, anche Michele è una vittima di questo procedimento penale perché è un reato che può capitare a chiunque, potete comprendere il suo stato d’animo: è distrutto“.

Il 20 Marzo sarà dunque il giorno della rivalsa del cantante. Nel nuovo disco sarà inserito anche il brano Il diario degli errori, singolo vincitore del doppio platino con il quale Michele Bravi partecipò a Sanremo nel 2017.

