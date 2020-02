Condividi su

Serie A, Brescia-Napoli: probabili formazioni, pronostico e quote

Brescia-Napoli sarà l’anticipo della 25esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto alle 20:45 di venerdì 21 febbraio presso lo Stadio Mario Rigamonti di Brescia.

Il Brescia è in penultima posizione in classifica a 16 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro la Juventus per 2-0. Nelle ultime cinque partite, la Leonessa ha raccolto soltanto due pareggi e tre sconfitte.

Il Napoli ora è in decima posizione in classifica a 33 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro il Cagliari per 0-1. Per i partenopei tre successi e due ko negli ultimi cinque incontri disputati.

La classifica aggiornata alla giornata 25

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella ospite: nelle ultime tre partite fra le due squadre il Napoli ha fatto registrare altrettante vittorie.

Il Brescia arriva all’appuntamento con la seconda peggior difesa (44 reti subite), il terzo peggior attacco (21 reti segnate) e la quarta peggior differenza reti (-23).

Il meteo previsto è nubi sparse secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Brescia-Napoli

BRESCIA (4-3-2-1): Joronen, Sabelli, Mateju, Chancellor, Martella, Bisoli, Dessena, Tonali, Bjarnason, Zmrhal, Balotelli Allenatore: Diego Lopez

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Manolas, Maksimovic, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Callejon, Mertens, Insigne Allenatore: Gennaro Gattuso

L’arbitro sarà il signor Daniele Orsato, che sarà coadiuvato dagli assistenti Alessandro Giallatini e Valerio Vecchi. Gli addetti al VAR saranno Daniele Chiffi e l’assistente Fabiano Preti.

Le quote di Brescia-Napoli

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 6.26, mentre la vittoria degli ospiti è quotata a 1.53. Per quanto riguarda il pareggio, infine, al momento la quota è 4.36.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Brescia-Napoli potrà essere vista in esclusiva in diretta tv su Sky Sport Serie A e in streaming su Sky Go e Now TV.

