Serie A, Fiorentina-Milan: probabili formazioni, pronostico e quote

Fiorentina-Milan sarà uno dei match della 25esima giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto alle 20:45 di sabato 22 febbraio presso lo Stadio Artemio Franchi di Firenze.

La Fiorentina oggi occupa la tredicesima posizione in classifica con 28 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in trasferta contro la Sampdoria per 1-5. La Viola è reduce da due vittorie, un pareggio e due sconfitte.

Il Milan si ritrova in sesta posizione in classifica con 35 punti e nell’ultima partita giocata ha vinto in casa contro il Torino per 1-0. Il Diavolo arriva da tre successi, un pari e un ko negli ultimi cinque incontri.

La classifica aggiornata alla giornata 25

Le statistiche della partita

La storia recente fra le due squadre è piuttosto equilibrata: negli ultimi dieci incontri fra le due formazioni, il Milan ha fatto registrare 5 vittorie, 2 sconfitte e 3 pareggi.

Il Milan ha il quarto peggior attacco (26 reti segnate).

Il meteo previsto è sereno secondo il sito web della Lega Calcio.

Le probabili formazioni di Fiorentina-Milan

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Caceres, Lirola, Duncan, Pulgar, Castrovilli, Dalbert, Vlahovic, Chiesa Allenatore: Beppe Iachini

MILAN (4-2-3-1): G. Donnarumma, Calabria, Gabbia, Romagnoli, Hernandez, Kessie, Bennacer, Castillejo, Bonaventura, Rebic, Ibrahimovic Allenatore: Stefano Pioli

Il match sarà diretto dal signor Gianpaolo Calvarese, che sarà assistito dai guardalinee Mauro Vivenzi e Stefano Del Giovane. Al VAR ci saranno Luigi Nasca e l’assistente Ciro Carbone.

Le quote di Fiorentina-Milan

Secondo i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 2.67, il successo ospite è a 2.71 e il pareggio, infine, a 3.30.

Dove vedere il match in streaming e in tv

Fiorentina-Milan potrà essere vista in esclusiva in diretta su DAZN.

