Bundesliga, Francoforte-Union Berlino: probabili formazioni, pronostico e quote

Lunedì 24 febbraio alle 20:30, alla Commerzbank-Arena di Francoforte sul Meno, scenderanno in campo Francoforte e Union Berlino. Lo scontro sarà valido per la 23esima giornata di Bundesliga.

Il Francoforte al momento si ritrova decimo in classifica a 28 punti e proviene dalla sconfitta in trasferta contro il Borussia Dortmund per 4-0. Per loro tre successi, un pareggio e una sconfitta nelle ultime cinque gare.

L’Union Berlino, che attualmente occupa la dodicesima posizione in classifica con 26 punti, nell’ultima partita giocata ha perso in casa contro il Bayer Leverkusen per 2-3. Il club della capitale arriva a questa sfida da due vittorie e tre ko negli ultimi cinque match disputati.

Le statistiche dell’incontro

La storia recente fra le due squadre è favorevole a quella di casa: nelle ultime sette partite fra le due compagini, l’Eintracht ha fatto registrare 4 vittorie e 3 pareggi.

L’Union Berlino arriva all’incontro con il terzo peggior attacco dell’intero torneo (27 reti segnate).

Le probabili formazioni di Francoforte-Union Berlino

FRANCOFORTE (5-4-1): Kevin Trapp, T. Chandler, Almamy Toure, D. Abraham, M. Hinteregger, O. N’Dicka, Filip Kostic, M. Gacinovic, S. Ilsanker, S. Rode, Andre Silva Allenatore: Adi Hütter

UNION BERLINO (5-3-2): R. Gikiewicz, M. Friedrich, N. Subotic, C. Lenz, C. Trimmel, K. Schlotterbeck, R. Andrich, C. Gentner, Yunus Malli, M. Bulter, S. Andersson Allenatore: Urs Fischer

La partita sarà arbitrata dal signor Deniz Aytekin, che sarà coadiuvato dagli assistenti Christian Dietz e Eduard Beitinger. Al VAR ci saranno Benjamin Brand e l’assistente Thomas Stein.

Le quote di Eintracht Francoforte-Union Berlino

Per i bookmakers, la vittoria dei padroni di casa è data a 1.93, quella degli ospiti dell’Union Berlino è quotata a 3.92, mentre il pareggio è fissato a 3.64.

