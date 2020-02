The Good Doctor 3: la trama e le anticipazioni della seconda puntata che andrà in onda oggi 21 febbraio 2020 su Rai 2 dalle 21.20.

Oggi, 21 febbraio 2020, alle 21:20 su Rai 2 andrà in onda The Good Doctor 3. La fortunata fiction, ideata da David Shore e basata sull’omonima serie televisiva di successo sudcoreana, approda al suo secondo appuntamento con due nuovi e appassionanti episodi tutti da scoprire.

Tornano quindi le vicende professionali e private di Shaun Murphy, brillante dottore affetto da autismo e sindrome del Savant, alle prese con complicati casi medici da risolvere, emergenze e una difficile situazione sentimentale. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi l’amato telefilm!

The Good Doctor 3: trama e anticipazioni stasera 21 febbraio 2020

La nuova puntata della fiction statunitense si aprirà con l’episodio intitolato Sacrificio d’amore. Claire sta attraversando un periodo particolarmente stressante sia a casa che al lavoro. La donna infatti, oltre a dover gestire il rapporto burrascoso con la madre Breeze, deve condurre la sua prima operazione chirurgica su di una giovane paziente con gravi problemi di autolesionismo. Fortunatamente l’intervento riesce alla perfezione ma la gioia del momento viene bruscamente interrotta da una tragica notizia.

Intanto Morgan e Park sono alle prese con il caso di un uomo con la spada di un pesce molto grande conficcato nella gamba. Successivamente i due dottori scoprono che il loro assistito ha un cancro ed è necessario amputare l’arto. Nel frattempo il protagonista di The Good Doctor 3 decide di lasciarsi andare e vivere serenamente la relazione appena nata con Carly senza ascoltare i continui commenti di Claire che finiscono solo per farlo sentire insicuro.

Trama e anticipazioni episodio Prendi la mia mano di stasera 21 febbraio 2020

La seconda puntata di The Good Doctor 3 si chiuderà con Prendi la mia mano. Questa volta giunge in ospedale Mitchell, uomo affetto da una malattia del fegato. Sebbene quest’ultima abbia natura congenita, il paziente è fermamente convinto di essere stato avvelenato da qualcuno che lo odia profondamente. Tuttavia Murphy scopre l’origine del problema che, come facilmente intuibile, non ha nulla a che fare con la stramba teoria dell’assistito.

Nel frattempo Melendez, Morgan e Claire hanno in cura Lily, una donna con un appendicite e una mano amputata. La paziente inoltre è in crisi con il marito e gli unici farmaci che potrebbero farla stare meglio hanno delle pesanti controindicazioni. The Good Doctor 3 prosegue poi con Brown che non riesce ancora ad accettare la morte della madre e, in preda alla disperazione, trascorre una notte di passione con uno sconosciuto incontrato in un bar. Infine la storia d’amore tra Shaun e Carly sembra procedere nella direzione giusta mentre Glassman riflette sul suo rapporto con Debbie.

