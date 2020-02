Condividi su

La mia banda suona il pop: trama, cast e anticipazioni film. Quando esce

Siete in cerca di una spassosa commedia? Allora La mia banda suona il pop potrebbe fare al caso vostro! L’esilarante pellicola, in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 20 febbraio 2020, è stata diretta da Fausto Brizzi, regista, sceneggiatore e scrittore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere di forte richiamo come Notte prima degli esami, Ex, Maschi contro femmine, Forever Young, Poveri ma ricchi e Modalità aereo.

Il lungometraggio dai toni leggeri, distribuito da Medusa Film, ha potuto contare sulle musiche di Bruno Zambrini, la fotografia Gino Sgreva mentre il montaggio è stato affidato a Luciana Pandolfelli. L’opera inoltre nel primo giorno di proiezione ha incassato € 26.862,00 ponendosi così all’ottava posizione in classifica al botteghino. Ma vediamo insieme la sinossi de La mia banda suona il pop!

La mia banda suona il pop: trama e anticipazioni del film. Quando esce

Già detto in apertura di articolo, La mia banda suona il pop è approdato sul grande schermo il 20 febbraio 2020. La commedia segue le vicende dei Popcorn, gruppo musicale composto da Tony, Jerry, Lucky e Micky, molto famoso negli anni ’80 ma poi caduto in disgrazia e completamente dimenticato. Le ex star oramai da tempo hanno accettato di non poter far parte del mondo dello spettacolo e ognuno ha preso la propria strada lontano dalle telecamere. Nulla sembra poter cambiare la routine dei protagonisti fino a quando un evento inaspettato stravolge la loro routine.

Vladimir Ivanov, potente magnate di Pietroburgo, esprime il desiderio di poter vedere i Popcorn, sua band preferita, di nuovo sul palco anche solo per un’ultima esibizione. Viene quindi contattato Franco, manager del gruppo, a cui viene affidato il compito di mettere di riunire i membri del complesso musicale. Inizialmente nessuno di loro acconsente accetta la proposta lavorativa ma ben presto per motivi economici Tony, Jerry, Lucky e Micky sono costretti cambiare idea. Come finirà La mia banda suona il pop?

Il cast del film

In La mia banda suona il pop Christian De Sica interpreta Tony mentre Massimo Ghini è Lucky, Angela Finocchiaro veste i panni di Micky, Paolo Rossi quelli di Jerry e Natasha Stefanenko è Olga.

Hanno partecipato al film anche Massimo Bagnato, Rinat Khismatouline nel ruolo di Vladimir Ivanov, Diego Abatantuono in quello di Franco Masiero e Giulio Base che è il dottore. Infine Tiberio Timperi è se stesso.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]