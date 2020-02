Condividi su

Presa Diretta: servizi e anticipazioni stasera 24 febbraio 2020

La prima serata dell’ultimo lunedì del mese si apre all’insegna dell’attualità e cronaca con Presa Diretta. La trasmissione d’approfondimento giornalistico, in onda oggi 24 febbraio 2020 dalle 21:20 su Rai 3, approda ad una nuova e appassionante puntata dedicata ai temi al centro del dibattito pubblico italiano.

Come di consueto, al timone del programma ci sarà Riccardo Iacona che guiderà i telespettatori in questo viaggio alla scoperta delle motivazioni alla base di alcune problematiche che stanno particolarmente a cuore ai cittadini. Ma vediamo insieme cosa ha in serbo per noi Presa Diretta!

Poche ore ci separano dall’appuntamento con la nuova inchiesta del programma, intitolata Il Terremoto Infinito, dedicata al sisma che si è abbattuto su Marche, Umbria, Abruzzo e Lazio provocando enormi danni. Sono passati tre anni e mezzo dalla prima scossa che ha dato il via alla cataclisma dalle conseguenze drammatiche: quarantanovemila sfollati, trecentottantotto feriti e trecentotré morti. Presa Diretta ci mostrerà come, nonostante il tempo passato, il centro Italia sia ancora in grave difficoltà e senza tutti gli strumenti necessari per rinascere. In alcune zone infatti non sono state rimosse del tutto le macerie e la ricostruzione procede con grande fatica. Proprio per questo la trasmissione ha indagato per cercare di capire quali sono le problematiche che ostacolano la tanto agognata ricostruzione.

Presa Diretta ha poi analizzato in che modo vengono elaborate e aggiornate le mappe ufficiali in cui viene indicata la pericolosità sismica. Successivamente ha visitato la grande area del cratere del terremoto e ascoltato le testimonianze di sindaci, tecnici, aziende locali che hanno raccontato come sia faticoso tornare alla normalità quando la burocrazia blocca i nuovi progetti, la viabilità non è stata ancora completamente ripristinata e i cantieri sono in stand-by. Il programma inoltre ha intervistato geologi, ingegneri ed esperti del settore per avere inquadro completo della situazione. Tutto questo e molto altro oggi dalle 21:20 su Rai 3.

