Sabato 22 Febbraio va in scena il match Monza-Arezzo, valido per la 27esima giornata della Serie C. Fischio d'inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Monza-Arezzo: probabili formazioni, pronostico e quote

Sabato 22 Febbraio va in scena il match Monza-Arezzo, valido per la 27esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Alla vigilia della partita, l’allenatore del Monza Cristian Brocchi ha parlato con i giornalisti dichiarando: “Dobbiamo continuare a combattere, lottare e fare quello ci ha portato lassù in classifica. Sappiamo di dover mettere in campo certe qualità che non sono solo quelle tecniche. Non è facile sentirsi dire dalla prima giornata che il campionato è finito, bisogna tenere alta la concentrazione perché mancano ancora troppe partite. Se il campionato è sembrato più facile è solo perché i ragazzi sono stati bravi nell’interpretazione delle gare e dobbiamo continuare ad essere affamati. Purtroppo oltre a Palazzi e Bellusci non ci saranno D’Errico e Paletta, Dany Mota ha avuto un virus in settimana. Abbiamo diversi giocatori che non stanno bene ma ne abbiamo altri con una grandissima voglia che metteranno in campo tutto“.

Tra le file dell’Arezzo ha parlato il centrocampista Fabio Foglia, a proposito della sfida di sabato: “Sicuramente non sarà una partita facile, inutile nasconderlo, ma come ogni partita si parte dallo 0 a 0 e ci sono 90 minuti in cui tutto può succedere. Gli episodi saranno determinanti e speriamo di portare a casa una buona prestazione, con un risultato a nostro favore, pur sapendo contro chi andiamo a giocare. Ci sono 24 punti che ci separano dal Monza ma se tiriamo fuori il massimo possiamo azzerare il gap e giocarcela a viso aperto“.

Monza-Arezzo: le probabili formazioni

Monza (4-3-1-2): Lamanna; Lepore, Scaglia, Paletta, Marconi; Armellino, Fossati, Morosini; Chiricò; Mota Carvalho, Finotto

Arezzo (4-4-2): Pissardo; Luciani, Ceccarelli, Baldan, Corrado; Belloni, F. Foglia, Tassi, Caso; Gori, Cutolo

Le quote e il pronostico del match

In vista di Monza-Arezzo, i padroni di casa del Monza è nettamene favorito per la vittoria finale con una quota dell’1 che arriva a 1.55, il pareggio invece viene quotato 3.65 e la vittoria dell’Arezzo tocca il valore di 6.25.

Si consiglia la giocata 1+NoGoal.

