Domenica 23 Febbraio va in scena il match Reggina-Paganese, valido per la 27esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Reggina-Paganese: probabili formazioni, pronostico e quote

Il capitano della Reggina Francesco De Rose, ha rilasciato un’intervista dove ha dichiarato: “Il bilancio al momento è positivo do voto 10 alla mia Reggina perché avere sei punti di vantaggio dal secondo posto è motivo di soddisfazione. Non è facile tenere dietro Bari, Monopoli e Ternana. Daremo filo da torcere a tutti. Se c’è qualcuno che merita di vincere il campionato, quelli siamo noi. Al di là delle chiacchiere che si sono dette, noi abbiamo risposto sempre sul campo. Ci aspettano partite fondamentali, ma dobbiamo ragionare gara per gara. La promozione è un sogno di tutti e negli occhi dei miei compagni vedo tanta speranza“.

In casa Paganese, il tecnico Alessandro Erra ha fatto il punto sulla stagione in corso dicendo: “La società è stata brava in estate a non perdere la testa. Siamo retrocessi e poi siamo stati riammessi, abbiamo mantenuto l’ossatura della squadra e stiamo facendo molto bene. Il nostro primo step é la salvezza, poi chiaramente non ci nascondiamo e arriviamo dove è possibile. 24 punti in più rispetto all’anno scorso? La scorsa annata si era fatto un discorso con i giovani, alcuni non pronti forse per la C. Abbiamo dimostrato di essere molto solidi, abbiamo costruito la squadra con un certo criterio e oggi è un paradosso che siamo blindati dietro perché nell’andata avevamo il terzo migliore attacco“.

Reggina-Paganese: le probabili formazioni

Reggina (3-4-1-2): Guarna, Loiacono, Gasparetto, Rossi; Blondett, Nielsen, Bianchi, Liotti; Sounas; Reginaldo, Corazza

Paganese (3-5-2): Baiocco; Sbampato, Schiavino, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Perri; Alberti, Diop

Le quote e il pronostico del match

In Reggina-Paganese, i padroni di casa sono nettamente favoriti per la vittoria finale secondo i bookmakers, con una quota dell’1 pari a 1.40. L’impresa della Paganese invece paga 7.50 con il 2 fisso, mentre il pareggio è quotato 4.25.

Si consiglia la giocata 1+NoGoal.

