Domenica 23 febbraio, allo stadio Angelo Massimino, si disputerà il match Catania-Ternana valido per la 27esima giornata della Serie C.

Condividi su

Serie C, Catania-Ternana: probabili formazioni, quote e pronostico

Domenica 23 febbraio, allo stadio Angelo Massimino, si disputerà il match Catania-Ternana valido per la 27esima giornata della Serie C – girone C. L’incontro sarà previsto per le ore 15:00.

La squadra di casa arriva al match reduce da un buon pareggio contro la capolista del girone, la Reggina. Sfida che ha evidenziato la buona forma della squadra rossazzurra. Il Catania avrà la possibilità di accaparrarsi i tre punti, fondamentali per mantenersi in zona play off. Gli etnei occupano attualmente la settima posizione in classifica e con una vittoria potrebbero diminuire la distanza dal Catanzaro. Far mantenere la concentrazione alta sarà compito di mister Lucarelli che in conferenza stampa ha dichiarato: “La Ternana è forte, ha una rosa con giocatori di primo livello, ma noi non siamo da meno. Siamo uniti e dobbiamo compattarci sempre di più. Tutti devono essere importanti“.

La Ternana non sta vivendo un momento ottimo, nonostante la vittoria proprio contro gli etnei in Coppa Italia che ha portato all’eliminazione di questi ultimi dalla competizione. nelle ultime quattro gare di campionato le fere hanno portato a casa due pareggi e due sconfitte. Sembra ormai svanito il tentativo d’assalto alla capolista Reggina e raggiungere la promozione diretta sembra quasi impossibile. Ma nonostante ciò, la società non ha intenzione di esonerare il tecnico Gallo, che in conferenza stampa ha dichiarato: “Ho lavorato molto bene con la squadra, la settimana appena trascorsa è stata difficile per i risultati, che condizionano i giudizi, gli umori e il lavoro. Con il presidente ci siamo parlati in maniera schietta, sto lavorando per essere più determinati in zona gol“.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Catania-Ternana

CATANIA (4-2-3-1): Furlan; Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Salandria, Biagianti; Capanni, Mazzarani, Di Molfetta; Beleck.

TERNANA (4-3-1-2): Iannarilli; Parodi, Suagher, Celli, Mammarella; Salzano, Palumbo, Defendi; Partipilo; Ferrante, Marilungo.

Le quote e il pronostico del match

I bookmakers, in vista della sfida Catania-Ternana, quotano la vittoria dei padroni di casa a 2.90, il pareggio a 2.95 e la vittoria degli ospiti a 2.50.

Il Goal sembra essere una buona giocata e lo troviamo a 1.90.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]