Condividi su

Stranger Things 4: trama, cast, anticipazioni. Quando esce su Netflix

A Settembre 2019 Netflix ha annunciato il rinnovo di una delle serie tv di più successo del momento: stiamo parlando di Stranger Things. Lo show è già diventato un cult, soprattutto per i nostalgici appassionati degli anni ’80. Innumerevoli le citazioni e le chicche all’interno della serie che fanno riferimento a quel periodo, riuscendo ad accalappiare non solo il pubblico giovanile, ma anche le generazioni successive attraverso il ricordo della loro vita adolescenziale. In ogni caso, Stranger Things ha un successo internazionale, invidiabile e con in tasca un futuro molto prospero. Ancora non sappiamo se la quarta stagione della serie tv sarà effettivamente l’ultima, giacché inizialmente lo show era stato concepito come una trilogia, per mantenere fede al format di quegli anni. Quello che è certo è che nel nuovo ciclo di episodi, composto da 8 puntate dalla durata variabile tra i 50 e i 60 minuti, ci sarà un colpo di scena riguardante uno specifico personaggio; ma conserviamo tale informazione come sorpresa per chi visionerà il trailer. Quest’ultimo lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

STRANGER THINGS 4 Trailer Teaser (2020)

Watch this video on YouTube

Stranger Things 4: la trama

Come evince dal trailer, la notizia bomba riguarda proprio il personaggio di Hopper: lo sceriffo è ancora vivo, per la gioia dei fan. Resta ora da capire come evolveranno il resto degli eventi dopo che Joyce si è trasferita portando con sé sia i figli che Undici. Quello che è certo è che la Russia tornerà come tema principale all’interno dello show, dal momento che sappiamo bene che la nazione è in possesso di un Democane ed è proprio in quel territorio che si muove l’agente Hopper. Quali minacce e quali segreti ancora nascosti verranno allo scoperto?

La Casa di Carta 4: trama, cast, anticipazioni. Quando esce su Netflix

Il Cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali che faranno ritorno dell’interno del cast di Stranger Things 4: Millie Bobby Brown veste i panni di Undici; Finn Wolfhard nel ruolo di Mike Wheeler; Gaten Matarazzo è Dustin Henderson; Caleb McLaughlin interpreta Lucas Sinclair; Noah Schnapp veste i panni di Will Byers; Sadie Sink nel ruolo di Max Mayfield; David Harbour è lo sceriffo Jim Hopper; Winona Ryder interpreta Joyce Byers; Charlie Heaton veste i panni di Jonathan Byers; Natalia Dyer nel ruolo di Nancy Wheeler; Joe Keery interpreta Steve Harrington.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]