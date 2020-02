Condividi su

Lucifer 5: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Non manca ormai molto al debutto della quinta stagione di una serie tv che ha riscosso un notevole successo tra il pubblico del piccolo schermo: stiamo parlando di Lucifer. Lo show arriverà presto sul catalogo della piattaforma Netflix; considerando che le riprese sono iniziate a settembre 2019, è probabile che le nuove puntate saranno disponibili già dalla primavera di quest’anno, sebbene il colosso dello streaming non si sia ancora espresso al riguardo né ha annunciato un’ufficiale data di esordio. In ogni caso i fan della serie dovranno prepararsi al peggio: la quinta stagione di Lucifer, infatti, sarà l’ultima della serie. Una notizia che ha scosso gli spettatori di tutto il mondo portandoli addirittura a organizzare una petizione sui social per salvare lo show. Tentativo che raramente ottiene successo.

L’ultimo ciclo di episodi di Lucifer, dunque, conterà 15 puntate dalla durata oscillante tra i 40 e i 50 minuti e vedrà un mid-season tra l’ottava e la nona.

Ricordiamo che al momento Netflix non offre più la possibilità di iscriversi al sito tramite il mese di prova gratuita; per poter usufruire dei servizi del colosso streaming sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti disponibili e abbonarsi alla piattaforma.

In attesa del debutto della quinta stagione di Lucifer diamo un’occhiata più da vicino a quella che sarà la trama e il cast dei nuovi episodi.

Lucifer 5: la trama

Ci sono pochissime informazioni per quanto concerne la trama della quinta stagione di Lucifer; tuttavia possiamo fare un breve recap degli eventi accaduti nella season precedente e tracciare un’ipotesi su ciò che ci aspetta: come ben sappiamo la relazione tra il re degli Inferi e Chloe ha subito una forte turbolenza nel momento in cui Lucifer è rientrato nel suo mondo per riportare l’ordine tra i demoni ed evitare ulteriori ribellioni. Considerando che la percezione del tempo differisce tra i due regni è difficile dire cosa accadrà alla coppia; per quanto riguarda Amenadiel e Linda, i due hanno avuto un figlio, Charlie e si presuppone che quest’ultimo, essendo per metà di natura celeste, possa ricoprire un ruolo fondamentale all’interno della storia. Maze, nonostante i rapporti con Eve, resterà al loro fianco pronto a essere di supporto; Ella, invece, pare sia riuscita a riacquistare la propria fede, mentre Dan si ritroverà a dover affrontare la perdita di Charlotte. La quinta stagione di Lucifer si prospetta ricca di avvenimenti e non resta altro che scoprire quale sarà l’epilogo della storia.

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Lucifer e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Tom Ellis tornerà nei panni del protagonista, il re degli Inferi; Lauren German, invece, continuerà a ricoprire il ruolo della detective Chloe Decker. Ad accompagnarli nel cast: Kevin Alejandro veste i panni di Dan Espinoza; DB Woodside nel ruolo dell’angelo Amendiel; Lesley–Ann Brandt è Mazikeen; Aimee Garcia interpreta Ella Lopez; Rachel Harris veste i panni della dottoressa Linda Martin; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie.

