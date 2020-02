Condividi su

I nostri figli: trama, cast e anticipazioni su Rai 1. Le curiosità

Oggi, 25 febbraio 2020, alle 21:20 su Rai 1 andrà in onda I nostri figli. La pellicola della 2018 è stata diretta da Andrea Porporati, regista e sceneggiatore italiano noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Sole negli occhi, Il dolce e l’amaro, Faccia d’angelo, La classe degli asini e La luna e il lago.

Il lungometraggio drammatico ha potuto contare sulle musiche di Francesco Cerasi, la fotografia di Marcello Montarsi mentre il montaggio è stato affidato a Simona Paggi. Ma vediamo insieme la sinossi de I nostri figli.

I nostri figli: trama e anticipazioni su Rai 1

I nostri figli, segue le vicende di Roberto e Anna, coppia di coniugi con una vita tranquilla che vive in una piccola città delle Marche. Mentre il marito è un imprenditore edile, la moglie lavora come commessa in un grande centro commerciale ed entrambi quindi si impegnano duramente per garantire ai propri bambini un presente spensierato e un futuro migliore. Nonostante i mille impegni quotidiani, i due trascorrono tutto il tempo possibile con i propri piccoli e nulla sembra poter turbare la loro ben collaudata routine.

Un giorno una drammatica notizia sconvolge per sempre il loro futuro dei protagonisti: Elena Di Stefano, cugina siciliana di Roberto, è stata uccisa dal suo ex marito. Senza più genitori, Luca, Giovanni e Claudio, nipoti dell’imprenditore, sono soli e destinati a una casa-famiglia. I coniugi però non hanno alcuna intenzione di lasciare i ragazzi nella struttura di accoglienza e decidono di ottenere il loro affidamento.

Il cast del film

I nostri figli Giorgio Pasotti interpreta Roberto Falco, Vanessa Incontrada è Anna. Francesco Emanuele Chinnici veste i panni di Luca, Elia Maugeri quelli di Riccardo e Francesco Tiburzi è Diego. Gabriele Provenzano recita la parte di Giovanni, Rayen Hamzoui quella di Claudio e Ilenia Maccarrone è Elena Di Stefano.

Hanno partecipato al film Fabio Galli nel ruolo di Antonello, Annalisa Insardà quello di Lorenza Carbone e Jerry Mastrodomenico è Ialongo. Monica Dugo è Sara, Marzia Ubaldi indossa le vesti di Giulia, Lorenzo Acquaviva quelle del sindaco e Mara Di Maura è il giornalista.

I nostri figli: le curiosità

Forse non tutti sanno che I nostri figli è ispirato alla storia vera di Marianna Manduca, brutalmente assassinata nel 2007 dall’ex marito Saverio Nolfo nonostante avesse denunciato quest’ultimo per ben dodici volte.

Inoltre i personaggi di Roberto e Anna, interpretati rispettivamente da Giorgio Pasotti è Vanessa Incontrada, rappresentano Carmelo Calì e Paola Giulianelli, la coppia di coniugi che adottò i tre bambini della vittima. Infine la pellicola è una coproduzione Rai Fiction – 11 Marzo Film.

