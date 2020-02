Condividi su

Arsenal-Olympiakos: probabili formazioni, quote e pronostico

Giovedì 27 febbraio si disputerà il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League Arsenal-Olympiakos. La partita avrà inizio alle ore 21.00 all’Emirates Stadium, dove la squadra di casa ha collezionato due vittorie ed una sconfitta nelle tre partite casalinghe del girone di qualificazione.

Dopo la vittoriosa trasferta in terra ellenica con il risultato di 0-1 e la vittoria in Premier League per 3 a 2 sull’Everton di Carlo Ancelotti, l’Arsenal di Arteta proverà a strappare il pass valido per l’accesso agli ottavi di Europa League. Opposta ai Gunners vi sarà la compagine greca dell’Olympiakos, che cercherà l’impresa dopo essersi ben disimpegnata in campionato con una vittoria in trasferta sul Paok, nello scontro al vertice della Super League greca. Questo successo ha rafforzato il primo posto e ha permesso alla capolista di allungare a +5 sulla rivale.

I londinesi stanno avendo una stagione obiettivamente complicata che li vede con 37 punti al nono posto in campionato e distanti sette lunghezze dal quarto posto, sinonimo di qualificazione alla prossima Champions League. Nulla però è ancora compromesso totalmente dato che una possibile vittoria in questa competizione europea significherebbe qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie, un motivo in più per non prendere sottogamba l’impegno di quest’oggi che sulla carta vede l’Arsenal con i favori del pronostico.

Le probabili formazioni di Arsenal-Olympiakos

ARSENAL (4-1-4-1): Leno; Maitland-Niles, Mustafi, Marì, Kolasinac; Torreira; Pépé, Ceballos, Willock, Martinelli; Nketiah

OLYMPIAKOS (4-4-2): Sà; Elabdellaoui, Ba, Semedo, Tsimikas; Valbuena, Bouchalakis, Guilherme, Fortounis; El-Arabi, Soudani.

Le quote e il pronostico del match

In vista di Arsenal-Olympiakos, le quote riguardanti l’esito del match pendono a favore della squadra inglese. Sui vari bookmakers troviamo l’Arsenal vincente a 1.50, il pareggio a 4.25 e la vittoria dell’Olympiakos a 6.50. Il segno Goal è quotato ad 1,83 mentre il No goal a 1,87. L’Over 2.5 lo troviamo a 1,7, l’Under 2.5 invece a 2.00.

Goal e Over 2.5 sono giocate molto interessanti poiché ben quotate in un match dove la squadra ospite dovrà per forza di cose scoprirsi per provare a ribaltare il risultato.

