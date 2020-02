Lautaro Martinez protagonista del prossimo calciomercato, assieme a lui sono tanti i big in scadenza pronti a cambiare club in estate

Condividi su

Calciomercato, da Lautaro a Mertens, i big pronti a cambiare club in estate

Lautaro Martinez si prepara a essere il vero protagonista del prossimo calciomercato estivo. La posizione dell’allenatore dell’Inter Antonio Conte e dell’amministratore delegato Giuseppe Marotta è chiara, nessuna fretta per i rinnovi di contratto, specie per quelli con scadenza già oltre il 2020. L’argentino al momento è vincolato da un contratto da 1,5 milioni a stagione che lo lega ai nerazzurri fino al 2023, ma come riporta insistentemente il “Mundo Deportivo”, in Spagna sono tutti pazzi per l’attaccante dell’Inter. La società che sta spingendo più di tutte da mesi è il Barcellona, più insistente e convinto del Real Madrid che finora ha dato solo segnali all’entourage senza passare ai fatti con l’Inter. I rapporti tra la società blaugrana e la dirigenza nerazzurra sono buonissimi; Lautaro è stato al centro dei discorsi tra le parti nello scorso ottobre in occasione del blitz del ds Ausilio in Catalogna e il Barça è la squadra che sta premendo con più forza sia con l’argentino che con l’Inter. I catalani vogliono provare a farne l’erede di Luis Suarez e l’operazione potrebbe concretizzarsi già quest’estate.

Non solo Lautaro: gli altri big sul mercato che potrebbero cambiare casacca nell’estate del 2020

Detto dell’argentino, sono tanti i big che avendo un contratto in scadenza a giugno 2020, potranno firmare nei prossimi mesi un pre-contratto con quello che poi diventerà il loro nuovo club. Ecco una carrellata di quelli che potrebbero essere dei veri e propri affari di calciomercato a parametro zero.

Il primo nome è quello di Willian, ala destra brasiliana in scadenza con il Chelsea, club in cui ha militato nelle ultime 7 stagioni. Su di lui si è mossa la Juventus, sempre attenta alle occasioni a zero. Potrebbero poi lasciare lo United a giugno anche Bailly e Matic: il primo è finito un po’ nel dimenticatoio causa infortuni ma rappresenta un’ottima occasione per rinforzare la difesa, mentre il secondo garantisce esperienza e intelligenza tattica. Il serbo 31enne (valutazione di 22 milioni) piace al Milan.

Nella lista dei giocatori in scadenza a giugno c’è anche l’ex campione del mondo Mario Gotze che nelle ultime stagioni non è riuscito a confermarsi ai livelli del passato, anche a causa dei tanti problemi fisici. Valutazione di 18 milioni di euro, per un calciatore che sembra destinato all’addio al Borussia Dortmund ed è finito nel mirino delle due milanesi in Italia.

Clicca qui per le ultime notizie del Termometro Sportivo

Cavani all’Atlético Madrid. Mertens potrebbe lasciare Napoli

In Francia grande curiosità per le scelte di Meunier e Cavani, in uscita dal Psg: il primo accostato in passato a Napoli e Juventus, titolare nella nazionale belga, fa gola a numerosi club anche alla luce di un valore di mercato di 30 milioni. Per quanto riguarda il Matador invece, ci sarebbe un accordo di massima con l’ Atletico Madrid, che già da tempo era sulle sue tracce.

Infine, occasioni di mercato per giugno anche in Serie A. Occhi puntati sul Napoli, sulla coppia Mertens–Callejon. Entrambi in scadenza nella prossima estate sono al centro di una trattativa con il presidente De Laurentiis, tutt’altro che semplice. Il primo che piace a Inter, Borussia Dortmund e Arsenal ha una valutazione di 25 milioni di euro, mentre lo spagnolo interessa a diversi club cinesi.

Segui Termometro Politico su Google News

Hai suggerimenti o correzioni da proporre?

Scrivici a [email protected]