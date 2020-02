Condividi su

Lettera al Re: trama, cast, anticipazioni serie tv. Quando esce su Netflix

Il 20 marzo 2020 il catalogo di Netflix si arricchisce di un nuovo titolo di genere avventura/medievale: stiamo parlando di Lettera al Re. Lo show vuole cavalcare l’onda di serie tv di successo quali Game of Thrones e The Witcher riproponendo elementi classici quali cavalieri, paladini, guerre sanguinose e intrighi di poteri. In particolare questa nuova fiction si basa sul romanzo per ragazzi nato dalla penna dell’autrice olandese Tonke Dragt. A occuparsi dell’adattamento televisivo sono stati Alex Holmes e Felix Thompson, mentre la sceneggiatura è stata affidata a William Davies.

Paul Trijbits, produttore della serie tv, ha voluto rilasciare una dichiarazione esprimendo il suo entusiasmo a proposito del progetto, nel quale ripone una grande fiducia; ecco le sue parole ufficiali:

“Mi sono subito sentito interessato e coinvolto da questo nuovo progetto. La serie TV appassionerà allo stesso modo gli adulti e i bambini e questo è davvero importante, perché in questo periodo c’è molta richiesta di prodotti da guardare tutti insieme in famiglia. La serie TV, inoltre, tratterà temi importanti come l’amicizia e il coraggio“

Lettera al re sarà disponibile sul catalogo di Netflix entro un mese in tutti i Paesi in cui è disponibile il servizio; ricordiamo, tuttavia, che in Italia, al momento, il colosso dello streaming non offre più la possibilità di iscriversi alla piattaforma per mezzo del mese di prova gratuita: per poter usufruire dei titoli presenti sul catalogo sarà dunque necessario scegliere uno dei pacchetti resi disponibili e abbonarsi al sito.

Prima di passare ai dettagli della trama e del cast dello show, è possibile goderne il trailer; lo proponiamo qui di seguito in lingua originale.

Lettera al Re: la trama

La trama di Lettera al Re gira intorno una minaccia che sconvolge i regni di tutto il mondo: un malvagio principe ha intenzione di gettare ogni essere vivente nell’oscurità; un giovane cavaliere di nome Tiuri ha il compito di consegnare una misteriosa lettera segreta al Re prima che la situazione precipiti. Durante il corso del suo viaggio, Tiuri verrà a conoscenza di un’antica profezia che narra l’ascesa di un eroe in grado di sconfiggere il male e riportare la pace nel mondo. Sarà lo stesso Tiuri a essere l’eroe predestinato?

Il cast della serie tv

Vediamo ora chi sono gli attori principali di Lettera al Re e quali personaggi interpretano all’interno dello show: Islam Bouakkaz veste i panni di Arman; Jack Barton nel ruolo di Foldo; Ruby Ashbourne Serkis è Lavinia; Jonah Lees interpreta Jussipo; David Wenham veste i panni di Sir Tiuri; Tawfeek Barhom è Jabroot; Ken Nwosu nel ruolo di Ristridin; Amir Wilson interpreta Tiuri; Gijs Blom veste i panni del Principe Viridian.

