Gent-Roma: probabili formazioni, quote e pronostico

Giovedì 27 febbraio alle ore 18:55, alla Ghelamco Arena, si disputerà il match di ritorno dei sedicesimi di Europa League Gent-Roma.

All’andata è stata la Roma ad imporsi per 1-0 all’Olimpico con gol di Carles Perez. Il vantaggio di un solo gol però non sarà facile da difendere, special modo fuori casa. I giallorossi si presentano all’incontro forti di una vittoria molto convincente sul Lecce, preceduta però da tre sconfitte consecutive in campionato rispettivamente contro Sassuolo, Bologna e Atalanta in cui hanno inciso anche le tante assenze per infortunio. La squadra giallorossa dovrà provare in tutti i modi a centrare la qualificazione agli ottavi facendo leva su un Edin Dzeko in gran forma e reduce da 5 gol nelle ultime 6 partite di Serie A. Un’eliminazione già ai sedicesimi sarebbe accolta come un fallimento dalle parti di Trigoria.

Il Gent, avversario ostico, arriva bene al match di ritorno con due vittorie consecutive in campionato che hanno legittimato il secondo posto in Pro-League. La squadra belga è chiamata a un ribaltamento del risultato contro una realtà sulla carta superiore: lo svantaggio di un solo gol però lascia tutto assolutamente in bilico, soprattutto tra le mura di casa dove il Gent è imbattuto in campionato con 11 vittorie e 3 pareggi.

Le probabili formazioni di Gent-Roma

GENT (4-3-1-2): Kaminski; Castro Montes, Plastun, Ngadeu, Mohammadi; Odjidja-Ofoe, Owusu, Marreh; Niangbo; David, Bezus

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Santon, Manici, Smalling, Kolarov; Cristante, Veretout; Pérez, Mkhitaryan, Kluivert; Dzeko

Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, in Gent-Roma la vittoria dei padroni di casa quota 3.20, il pareggio a 3.50 e la vittoria della squadra ospite 2.25. L’Over 2,5 si attesta a 1.63 mentre l’Under 2,5 a 2.15. Il Goal lo troviamo a 1.53, il No goal a 2.35.

Il Gent dovrà necessariamente scoprirsi per ribaltare il risultato, la Roma proverà ad affondare il colpo sui possibili spazi che concederà la squadra belga: un X2+Over 2.5 a 2.29 sembra una quota di valore da provare.

