Non c’è campo: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 26 febbraio 2020 su Rai 1 dalle 21.25.

Non c’è campo: trama, cast e anticipazioni film stasera su Rai1

Siete in cerca di una spassosa commedia? Allora Non c’è campo potrebbe fare al caso vostro! La pellicola del 2017, in onda stasera 26 febbraio 2020 dalle 21:20 su Rai 1, è stata diretta da Federico Moccia, scrittore, sceneggiatore, regista e autore televisivo noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come Palla al centro, Scusa ma ti chiamo amore, Universitari – gli amici e College.

L’esilarante lungometraggio, prodotto da Fabula Pictures e distribuito da Koch Media, ha potuto contare sulle musiche di Koch Media, la fotografia di Daniele Poli mentre il montaggio è stato affidato a Carlo Balestrieri. Il film inoltre in Italia ha incassato al botteghino 654 mila euro. Sinossi di Non c’è campo!

La pellicola segue le vicende di Laura, professoressa innamorata del proprio lavoro e desiderosa di stimolare le giovani menti dei suoi alunni. La volenterosa l’insegnante decide allora di organizzare una gita in un piccolo borgo pugliese dove vive ed ha la sua attività l’artista di fama internazionale Gualtiero Martelli. Deciso l’itinerario, la donna insieme alla collega Alessandra parte con un pullman pieno di ragazzi insofferenti e sempre con gli occhi incollati allo schermo dei propri smartphone.

Giunti a destinazione, i protagonisti vengono accolti da un’amara sorpresa: nella città salentina non c’è campo. Abituati a vivere in simbiosi con i propri dispositivi elettronici, gli alunni cercano invano una connessione internet e le stesse professoresse sono preoccupate al pensiero di non poter comunicare con i propri cari. Inizialmente i giovani e adulti in gita sembrano non riuscire ad adeguarsi alla nuova situazione ma giorno dopo giorno scopriranno quant’è bello il mondo anche senza social network.

Il cast del film

In Non c’è campo Vanessa Incontrada interpreta Laura Basile mentre Claudia Potenza è Alessandra Cenci. Corrado Fortuna veste i panni di Gualtiero Martelli, Gianmarco Tognazzi quelli di Andrea Basile e Neva Leoni è Carlotta. Leonardo Pazzagli recita la parte di Claudio Foschi, Eleonora Gaggero quelli di Virginia e Federico Cesari è Massimo.

Hanno partecipato al film Beatrice Arnera nel ruolo di Flavia Giuliani, Marco Todisco in quello di Stefano Marinelli e Mirko Trovato è Francesco Lamberti. Infine Caterina Biasiol è Valentina Castoldi, Serena Iansiti indossa le vesti di Giorgia, Marzia Ubaldi quelle di Nonna Adele ed Elodie è se stessa.

