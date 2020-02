Condividi su

Sondaggi politici Ipsos: coronavirus, italiani promuovono misure adottate dal governo

Gli ultimi sondaggi politici Ipsos per Di Martedì, andati in onda il 25 febbraio, sono tutti dedicati al coronavirus. Gli italiani sembrano non prendere sotto gamba l’emergenza. Per il 51% l’epidemia Codiv-19 è un po’ più pericolosa rispetto alle consuete influenze stagionali mentre per il 39% è molto pericolosa. Solo il 6% la bolla come “per niente pericolosa” e uguale alle consuete influenze stagionali. Esperti e non si sono chiesti come mai il coronavirus si sia espanso proprio nel nostro Paese che è diventato il terzo nel mondo per numero di contagi. Qui, il campione si divide equamente tra chi ritene che il fatto sia puramente casuale (45%) e chi invece addita l’espansione dei contagi alla mancanza di misure adeguate.

Fonte: Ipsos

Sondaggi politici Ipsos: coronavirus, governo promosso

Fatto sta che dopo i primi fatti acclarati di contagio nella zona del lodigiano, il governo ha attivato misure di emergenza per contenere il coronavirus. In questo caso, l’azione del governo viene promossa a pieni voti dall’86% dei cittadini mentre solo il 9% considera le misure attuate dal governo esagerate.

Esplosi i focolai in Lombardia e in Veneto, Matteo Salvini ha attaccato i vertici del governo per aver sottovalutato il rischio coronavirus. Polemica fine a se stessa e che anche la maggioranza degli italiani fatica a capire: per il 61%, infatti, il leader della Lega fa male a fare polemica in questo momento. Con il segretario del Carroccio si schiera invece il 31% dei cittadini, valore simile a quello riscontrato dalla Lega nelle intenzioni di voto nazionali.

Sondaggi politici Ipsos: nota metodologica

Sondaggio realizzato da Ipsos per Itv Movie (Trasmissione Di Martedì su La7) presso un campione casuale nazionale rapprentativo della popolazione maggiorenne secondo genere, età, livello di scolarità, area geografica di residenza, dimensione del comune di residenza. Sono state realizzate 600 interviste (su 8.533 contatti) mediante sistema Cati, il 10 febbraio.

