Alice in Wonderland: la trama, il cast e le anticipazioni del film che andrà in onda stasera 26 febbraio 2020 su Italia 1.

Alice in Wonderland: trama, cast e anticipazioni film stasera in tv

La prima serata del mercoledì si apre all’insegna dei grandi classici della letteratura con Alice in the Wonderland. Il lungometraggio del 2010, in onda oggi 26 febbraio 2020 dalle 21:20 su Italia 1, è stato diretto da Tim Burton, celebre regista e disegnatore statunitense dallo stile inconfondibile che ha firmato pellicole come Beetlejuice – Spiritello porcello, Edward mani di forbice, Ed Wood, La sposa cadavere, Sweeny Todd- il diabolico barbiere di Fleet Street, Big Eyes e Dumbo.

La pellicola d’avventura, sceneggiata da Linda Woolverton e basata sul celebre romanzo di Levis Carroll, si è avvalsa delle musiche di Danny Elfman, della fotografia di Dariusz Wolski mentre il montaggio è stato affidato a Chris Lebenzon. Il film inoltre ha vinto due premi Oscar e incassato al botteghino in Italia 30,4 milioni di euro. Ma vediamo insieme la sinossi di Alice in the Wonderland!

Alice in Wonderland: trama e anticipazioni film stasera in tv

La pellicola segue le vicende di Alice Kingsleigh, giovane e ricca ragazza che si annoia a casa e sogna di vivere un’incredibile avventura. Stanca della solita routine, quando l’insopportabile lord Hamish Ascot chiede la sua mano l’adolescente scappa e si nasconde nel bosco. Qui si imbatte in Bianconiglio che sente di aver già incontrato in passato e, incuriosita, decide di seguire la strana creatura.

Ben presto la protagonista si ritrova in una stanza con una minuscola porta. Bevuta una magica pozione, il corpo di Kingsleigh si rimpicciolisce a tal punto da poter varcare la soglia d’uscita. Tuttavia questa è solo la prima delle esperienze che dovrà affrontare. Come finirà Alice in the Wonderland?

Il cast del film

In Alice in the Wonderland Mia Wasikowska interpreta Alice Kingsleigh mentre Johnny Depp è Tarrant Altocilindro / Il Cappellaio Matto. Helena Bonham Carter veste i panni di Iracebeth / La Regina Rossa, Anne Hathaway quelli di Mirana / La Regina Bianca e Crispin Glover è Ilosovic Stayne. Matt Lucas recita la parte di Pincopanco e Pancopinco, Mairi Ella Challen quella di Alice a 6 anni e Marton Csokas è Charles Kingsleigh.

Hanno partecipato al film anche Lindsay Duncan nel ruolo di Helen Kingsleigh, Jemma Powell in quello di Margaret Kingsleigh e Tim Pigott-Smith è Lord Ascot. Geraldine James è Lady Ascot, Leo Bill indossa le vesti di Hamish Ascot, John Hopkins quelle di Lowell ed Eleanor Tomlinson è Fiona Chataway. Infine Eleanor Gecks è Faith Chataway e Frances de la Tour interpreta Zia Imogene.

