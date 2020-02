Condividi su

La Gomera: trama, cast e anticipazioni. Quando esce al cinema

L’attesa è finita, poche ore ci separano dall’approdo sul grande schermo de La Gomera – L’isola dei fischi. La pellicola, a metà tra un thriller drammatico e una commedia, sarà in programmazione nelle sale cinematografiche da giovedì 27 febbraio 2020 e sembra avere tutte le carte in regola per conquistare il pubblico.

Il lungometraggio, presentato al Festival di Cannes del 2019 è candidato alla Palma d’oro, è stato scritto e diretto da Corneliu Porumboiu, regista e sceneggiatore rumeno noto per aver lavorato dietro la macchina da presa in opere come A Est di Bucarest, Polițist, Adjectiv, Când se lasa seara peste Bucuresti sau metabolism e Il tesoro. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su La Gomera!

La Gomera: trama e anticipazioni. Quando esce al cinema

Come già detto in apertura di articolo, il film di Corneliu Porumboiu uscirà al cinema il 27 febbraio 2020. Il film è ambientato a Bucarest e segue le vicende di Cristi, ispettore di polizia che ha tradito le forze dell’ordine entrando in affari con dei narcotrafficanti. Lo strano comportamento dell’uomo insospettisce i suoi superiori che iniziano ad intercettare le conversazioni per scoprire se il collega collabora con associazioni criminali.

Nel frattempo la crudele Gilda affida a Cristi il compito di recarsi a La Gomera, isola delle Canarie, dov’è recluso in un carcere un potente boss mafioso. L’obiettivo è quello di liberare il gangster e recuperare un’ingente somma di denaro nascosta proprio nei dintorni. Per poter portare a termine la rischiosa missione l’uomo dovrà imparare il linguaggio fischiato usato dai contadini locali.

Il cast del film

In La Gomera Vlad Ivanov interpreta Cristi mentre Catriner Marlon è Gilda. Agustí Villaronga veste i panni di Paco, Cristóbal Pinto quelli di Carlito e Antonio Buíl è Kiko. George Pistereanu recita la parte di Alin, David Agranov quella di Denis e Andrei Barbu è un turista.

Hanno partecipato al film anche Andrei Ciopec nel ruolo del criminologo, Sergiu Costache in quello di Toma e Andrew A. Popescu che è Liviu. Julieta Szönyi è Mama e Dorin C. Zachei è il capo della polizia. Completano il cast de La Gomera Rodica Lazar, Sabin Tambrea e István Téglás.

