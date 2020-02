Nuovo album Egreen: titoli canzoni e anticipazioni dell’artista

Si chiama Fine Primo Tempo ed il nuovo album da solista del cantante hip hop Nicholas Fantini, in arte Evergreen abbreviato in Egreen.

Si chiama Fine Primo Tempo ed è il nuovo album da solista del cantante hip hop Nicholas Fantini, in arte Evergreen, abbreviato in Egreen. Dopo 18 anni di attività, varie collaborazioni con artisti noti come Clementino, Barracruda e Jake La Furia, Egreen arriva dunque con il suo settimo album, forte della collaborazione con Sony Music. A questo nuovo progetto hanno inoltre preso parte Van Tè, Highsnob, Axos, Dium.

Fine Primo Tempo – le canzoni dell’album.

L’artista rilascia l’album il 21 febbraio 2020, dopo aver anticipato l’uscita con i singoli Ho sbagliato e Raddoppio. La tracklist segna i seguenti 15 brani:

Ho sbagliato Raddoppio Fine Primo Tempo (Intro) Idee Chiare Le Cose Montana O Sosa A Tutto Campo Massimo Ringrazia Silenzio Pensa Metti A Fuoco Sangue Cronache Da Babilonia Fine Primo Tempo (Outro)

Egreen – Anticipazioni su Fine Primo Tempo

Così come Rancore, con Musica Per Bambini e le due presenze sul difficile palco di Sanremo, ha deciso di uscire dalla scena Underground per proporre i suoi ermetici testi al grande pubblico, anche Egreen si dirige verso una risonanza maggiore, accantonando i lavori precedenti e ricercando nuovi stimoli e flow. L’artista stesso afferma di aver sentito il bisogno di dare una svolta artistica alla sua carriera.

A proposito di flow, è molto solido e innovativo rispetto a quello fino ad ora da lui adottato, quello che caratterizza le 15 canzoni del suo nuovo disco.

Fantini ha pensato e ritiene Fine Primo Tempo come un album molto solido caratterizzato dalla centralità della narrativa: essa fa da filo conduttore. Vi è dunque un filo logico che caratterizza questo complesso progetto.

Avendo citato Rancore – collega di Evergreen – è impossibile non aspettarsi altri artisti hip hop sul palco dell’Ariston, visto anche il successo del rapper romano. Se poi consideriamo anche la volontà e la curiosità di Nicolas Fantini (egli stesso non nasconde il desiderio di avere la possibilità, magari il prossimo anno) non sarebbe una sorpresa leggere il suo nome tra i prossimi partecipanti della nuova edizione.

