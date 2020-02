Condividi su

Non si scherza col fuoco: trama, cast e anticipazioni film. Quando esce

Non si scherza con il fuoco sembra avere tutte le carte in regola per divertire il pubblico. La spassosa commedia, prodotta da Broken Road Productions, Nickelodeon Movies, Paramount Players, è stata diretta da Andy Fickman, regista statunitense chi ha firmato pellicole come She’s the man, Cambio di gioco, Parental guidance e il Superpoliziotto del supermercato 2.

L’esilarante lungometraggio, distribuito da 20th Century Fox e sceneggiato da Matt Lieberman, ha potuto contare sulle musiche di Nathan Wang e le riprese del film si sono svolte nella Columbia Britannica, la più occidentale delle province canadesi. L’opera inoltre al botteghino negli USA ha incassato 44,4 milioni di dollari. Ma vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere su Non si scherza col fuoco!

Non si scherza col fuoco: trama e anticipazioni film. Quando esce

L’uscita al cinema di Non si scherza col fuoco era prevista giovedì 27 febbraio 2020. Tuttavia La commedia attualmente non è in proiezione e non è stata ancora resa nota una data alternativa. Il lungometraggio segue le vicende di Jake Carson, ineccepibile guida di una squadra di pompieri. Coraggiosi e sempre pronti a mettere a repentaglio la propria incolumità pur di aiutare cittadini in pericolo, un giorno il team di esperti salva la vita di tre fratellini coinvolti in un terribile incendio.

Il gruppo inaspettatamente si ritrova a doversi prendere cura dei piccoli fin quando non verranno rintracciati i loro genitori. Abituati a superare qualsiasi difficoltà, capaci di sfidare senza paura le fiamme, la routine dei protagonisti viene sconvolta dagli energici bambini che metteranno sotto sopra la centrale dei pompieri.

Il cast completo del film

In Non si scherza col fuoco Jake Carson interpreta Jake Carson mentre Keegan-Michael Key è Mark. John Leguizamo veste i panni di Rodrigo, Tyler Mane quelli di Axe e Brianna Hildebrand è Brynn. Christian Convery recita la parte di Will, Finley Rose quella di Zoe e Judy Greer è la dottoressa Amy Hicks.

Hanno partecipato al film anche Marck Chavez, Dennis Haysbert nel ruolo del comandante Richards, Jessica Garcie in quello della madre spaventata. Daniel Cudmore, Tommy Europe, Chris Webb e Brad Kelly sono uomini corpulenti che saltano e Kurt Long è un padre spaventato. Nova Ryzen Smith indossa è un bambino, Latonya Williams indossa le vesti della giovane madre e Ash Lee è il padre con il giocattolo. Infine Paul Potts interpreta Axe, Lynda Boyd quella di Patty Welch, Jasmie Vega è Mollie e Shelby Wulfert è la reporter Shana Hiatt. Completano il cast Kingsley, Nova, Marshall Bringham, Ieisha Auyeung e Darcy Winds.

