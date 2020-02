Venerdì 28 febbraio avrà luogo l’incontro Entella-Crotone, valido per la 26esima giornata di Serie B. Il fischio di inizio è previsto per le ore 21.00.

Serie B, Entella-Crotone: probabili formazioni, quote e pronostico

Uno degli incontri della 26esima giornata di Serie B è Entella-Crotone, che si svolgerà venerdì 28 febbraio allo Stadio Comunale di Chiavari a porte chiuse, essendo la Liguria una delle regioni colpite dalla diffusione del Corona virus. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 21.00.

L’Entella, decima forza della serie cadetta, è reduce da una sonora sconfitta per 4-0 tra le mura amiche contro la capolista Benevento, che viaggia incontrastata verso la promozione diretta in Serie A. La compagine ligure, allenata dal tecnico Boscaglia, necessita di una reazione di orgoglio e grinta contro la squadra calabrese, che dista solo 4 punti ed occupa la quarta posizione. Una vittoria potrebbe riportare l’Entella in piena zona playoff, dato che le distanze tra le varie squadre sono veramente risicate. L’impegno sarà reso ancor più difficoltoso dalla mancanza del pubblico amico.

Il Crotone, dopo un periodo di quattro partite dove aveva alternato vittorie e sconfitte, ha conseguito un successo di larga misura sul Pescara con il risultato di 4-1. Il secondo posto, valente l’accesso diretto alla massima categoria, è lontano solo tre punti ed è detenuto al momento dal Frosinone, che sarà impegnato sabato in una non agevole partita casalinga contro la Salernitana quinta in classifica. Per la squadra di Stroppa è una ghiotta occasione, oltre che per accorciare la classifica verso il secondo posto, anche per mettere pressione allo Spezia terzo in graduatoria e distante solo 1 punto. La terza forza del campionato sarà impegnata in una proibitiva trasferta contro il fino ad ora quasi incontrastabile Benevento.

Le probabili formazioni di Entella-Crotone

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2): Contini; Coppolaro, Chiosa, Pellizzer, Sala; Nizzetto, Paolucci, Crimi; Schenetti; Morra, Mancosu. Allenatore: Boscaglia

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Cuomo; Gerbo, Benali, Barberis, Messias, Molina; Simy, Armenteros. Allenatore: Stroppa

Le quote e il pronostico del match

Nei vari bookmakers possiamo notare quote piuttosto equilibrate per quanto riguarda l’esito finale di Entella-Crotone. La vittoria dell’Entella si trova a quota 2.90, il pareggio a 2.85, la vittoria esterna del Crotone a 2.75. Il segno Goal lo troviamo ad 1.64, mentre il No Goal a 2.13. L’Over 2,5 si attesta a quota 1.90, l’Under 2.5 invece ad 1.81. Interessante e da provare la giocata X2 +Under 3.5 ad 1.98, essendo l’Entella una squadra che in casa non ha un’elevata media gol ed essendo il Crotone davanti in classifica.

