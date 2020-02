Le probabili formazioni, le quote ed il pronostico di Cittadella-cremonese, gara valida per la 26esima giornata della Serie B.

Condividi su

Cittadella-Cremonese: probabili formazioni, quote e pronostico

Cittadella-Cremonese, match valido per la 26esima giornata del campionato di Serie B, si disputerà sabato 29 febbraio alle ore 15 a porte chiuse, come da decisione della Lega Serie B.

I grigiorossi della Cremonese arrivano riposati alla gara, complice il match (l’unico della 25esima giornata) che non hanno disputato contro l’Ascoli a causa dello stop ordinato dalle autorità. Compito dei ragazzi di Rastelli sarà quello di dar seguito alla vittoria casalinga contro il Trapani per 5-0 e di cancellare dalla testa le precedenti tre sconfitte di fila, maturate contro Pisa, Crotone e Spezia. Il tecnico ritrova inoltre tre pedine importanti in chiave salvezza, come Mogos, Kingsley e Migliore, tornati ad allenarsi in gruppo. Ancora out invece Agazzi e Gustafson.

La squadra di Venturato ha come obiettivo quello di raggiungere il tris consecutivo di vittorie, dopo le due ottenute ai danni del Pescara in trasferta e della Juve Stabia in casa. Un match da non fallire quindi per il Cittadella, se si vuole restare attaccati al sogno play-off e chissà, magari addirittura promozione diretta, dato che il secondo posto – occupato momentaneamente dal Frosinone – dista solamente quattro punti. Contro i lombardi della Cremonese, il tecnico dei veneti dovrà però far fronte ad una preoccupante emergenza difensiva, date le pesanti squalifiche di Adorni, Benedetti e Ghiringhelli.

LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO SPORTIVO

Le probabili formazioni di Cittadella-Cremonese

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Mora, Frare, Perticone, Rizzo; Proia, Iori, Branca; D’Urso; Stanco, Diaw.

Allenatore: Roberto Venturato.

Cremonese (3-5-2): Ravaglia; Ravanelli, Bianchetti, Terranova; Zortea, Gaetano, Arini, Valzania, Migliore; Parigini, Ciofani.

Allenatore: Massimo Rastelli.

Quote e Pronostico del match

Per Cittadella-Cremonese, i bookmakers favoriscono le ambizioni promozione del Citta, con l’1 dato a 2.05, l’X a 3.25 e il 2 a 3.75. Tra le altre principali quote troviamo l’Over 2.5 a 1.90 e l’Under 2.5 a 1.80 (quasi si equivalgono). Infine abbiamo il Goal a 1.70 e il No Goal a 2.00

La nostra giocata consigliata per il match è l’1, confidando nelle ambizioni dei granata.

SEGUI IL TERMOMETRO SPORTIVO ANCHE SU FACEBOOK, TWITTER E TELEGRAM

SEGUI TERMOMETRO POLITICO SU FACEBOOK E TWITTER

PER RIMANERE AGGIORNATO ISCRIVITI AL FORUM

Hai suggerimenti o correzioni da proporre? Scrivici a [email protected]