Serie C, Reggina-Monopoli: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 1 Marzo va in scena il match Reggina-Monopoli, valido per la 29esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Dopo la vittoria infrasettimanale nel derby contro il Catanzaro, ha parlato ai microfoni dei giornalisti il trequartista della Reggina autore del gol vittoria, Rigoberto Rivas: “Siamo molto contenti per la vittoria. Il Bari? Dieci punti sono tanti, ma anche dieci partite sono numerose. Pensiamo solo al Monopoli. Domenica è una partita molto difficile in casa dobbiamo provare a vincerla“.

Il Monopoli, al momento terzo in classifica, ha dodici punti di distanza dalla Reggina capolista. Nell’ultima giornata i pugliesi hanno ottenuto la vittoria al 91esimo grazie al goal di bomber Faella. Con la vittoria sul Rieti, i pugliesi sono tornati a vincere in casa dopo un digiuno durato ben tre mesi.

Reggina-Monopoli: le probabili formazioni delle due squadre

Reggina (3-4-1-2): Guarna; Loiacono, Bertoncini, Rossi; Garufo, De Rose, Sounas, Liotti; Bellomo; Reginaldo, Denis

A disp.: Farroni, Marchi, De Francesco, Blondett, Rivas, Rolando, Paolucci, Doumbia, Gasparetto, Rubin, Nielsen, Sarao. All. Toscano

Monopoli (3-5-2): Antonino; Rota, De Franco, Mercadante; Tazzer, Carriero, Giorno, Piccinni, Donnarumma; Fella, Jefferson. A disp.: Menegatti, Bozzi, Pecorini, Oliana, Maestrelli, De Franco, Arena, Tsonev, Antonacci, Tuttisanti, Nina, Hadziosmanovic, Salvemini, Cuppone, Nanni. All.: Scienza

Le quote e il pronostico della partita

Quote di Reggina-Monopoli molto interessanti per lo scontro al vertice del gruppo C: i bookmakers vedono favoriti i padroni di casa con la quota dell’1 fissata a 1.87, il pareggio tocca il valore di 3.25 e il 2 fisso che paga 4.00 volte la posta.

Si consiglia la giocata 1+Goal.

