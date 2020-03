Domenica 1 Marzo va in scena il match Catania-Vibonese, valido per la 29esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.00.

Serie C, Catania-Vibonese: probabili formazioni, pronostico e quote

Domenica 1 Marzo va in scena il match Catania-Vibonese, valido per la 29esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 15.30.

La LegaPro ha reso noto che il match verrà trasmesso in diretta su Rai Sport. La partita è stata posticipata di mezz’ora per esigenze televisive.

In casa Catania ha preso la parola il difensore Kevin Biondi, che durante un’intervista ha dichiarato: “Catania-Vibonese? Da oggi pensiamo a questa gara, ieri chi ha giocato ha fatto qualcosina di non propedeutico alla partita di domenica. Sappiamo con quale spirito scendere in campo, cosa vuole il mister e cosa chiede la nostra gente. Possiamo arrivare più in alto possibile secondo le nostre potenzialità. Il 5-0 dell’andata? Speriamo di poterli ripagare con la stessa moneta“.

Nella prossima giornata di campionato, i calabresi della Vibonese affronteranno appunto il Catania, travolto all’andata con un sonoro 5-0: “Col Catania sarà una partita dura, loro vorranno riscattare il risultato dell’andata ma noi ci faremo trovare pronti” ha dichiarato il centrocampista Alessandro Prezzabile.

Catania-Vibonese: le probabili formazioni

Catania (4-2-3-1): Furlan, Calapai, Mbende, Silvestri, Pinto; Rizzo, Biagianti; Biondi, Curcio, Di Molfetta; Beleck. A disp: Martinez, Esposito, Marchese, Di Grazia, Vicente, Salandria, Welbeck, Manneh, Mazzarani, Barisic, Capanni. All. Lucarelli

Vibonese (4-3-3): Greco; Del Col, Malberti, Redolfi, Mahrous; Pugliese, Petermann, Tumbarello; Bernardotto, Bubas, Battista. A disposizione: Mengoni, Quaranta, Tito, Prezzabile, Signorelli, Ciotti, Napolitano, Raso, Taurino, Altobello, Sgambati, Emmausso. All. Manganaro

Le quote e il pronostico della partita

In vista di Catania-Vibonese, i padroni di casa del Catania sono visti, dai principali bookmakers, come i favoriti per la vittoria finale. La quota dell’1 si attesta a 2.05, il pareggio raggiunge il valore di 3.25 mentre il 2 della Vibonese è quotato 3.65.

Si consiglia la giocata Over2.5.

