Domenica 1 Marzo va in scena il match Potenza-Catanzaro, valido per la 29esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Potenza-Catanzaro: probabili formazioni, pronostico e quote

Dopo la vittoria del Potenza contro il Teramo, mister Giuseppe Raffaele in conferenza stampa ha dichiarato: “Se continuiamo così, fra due tre partite, possiamo iniziare a guardare davanti invece di guardarci le spalle, dopo due-tre risultati che non ci avevano fatto gioire. Domenica mi aspetto che il ‘Viviani’ sia una bolgia, perché, dopo queste due vittorie, abbiamo una partita di vitale importanza contro una squadra fortissima, quindi per noi è un passaggio fondamentale. Mi aspetto che Potenza spinga questa squadra, che ha avuto una grande reazione di orgoglio“.

Dopo il derby del Ceravolo perso con la Reggina, l’allenatore del Catanzaro Gaetano Auteri ha dichiarato: “Sapevamo che la Reggina era una squadra matura e consapevole. Il risultato non è giusto, ma dopo la partita è inutile dirlo. C’è stato molto equilibrio, ci è mancato quel quid in più in termini di qualità e esperienza. C’è stata qualche furbizia di troppo, anche da parte della panchina, nel finale lui (Domenico Toscano) ha esagerato nelle proteste, per questo non gli ho stretto la mano nel finale. Non si può dire nulla alla squadra“.

Potenza-Catanzaro: le probabili formazioni delle due compagini

Potenza (3-4-3): Ioime; Silvestri, Sales, Emerson; Coccia, Dettori, Coppola, Panico; França, Ricci, Murano. A disp. Santopadre, Giosa, Viteretti, D’Angelo, Golfo, Grande, Gassama, Volpe, Di Somma, Longo, Souare. All. Giuseppe Raffaele.

Catanzaro (3-4-3): Bleve; Celiento, Riccio, Martinelli; Statella, Iuliano, Corapi, Casoli; Kanoute, Di Piazza, Tulli

A disp.: Mittica, Nicoletti, Urso, Giannone, Novello, Bianchimano, De Risio, Carlini, Pinna, Quaranta, Bayeye All. Auteri

Le quote e il pronostico del match

Potenza-Catanzaro viene vista come una gara dal risultato molto incerto da prevedere, questa incertezza si riflette sulle quote dei bookmakers, portando l’1 del Potenza a 2.10, il pareggio a 3.10, mentre la vittoria del Catanzaro si attesta sulla quota di 3.50.

Si consiglia la giocata Goal.

