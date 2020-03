Domenica 1 Marzo va in scena il match Ternana-Bisceglie, valido per la 29esima giornata della Serie C. Fischio d’inizio previsto per le ore 17.30.

Serie C, Ternana-Bisceglie: probabili formazioni, pronostico e quote

Alla vigilia della partita con il Bisceglie, il presidente della Ternana, Stefano Bandecchi, ha fatto il punto sulla situazione dicendo ai suoi giocatori che sono la “Squadra da battere in questo momento. C’è stato un miglioramento importante, una crescita dopo un momento di crisi che ci aveva visto con tanti dubbi e incertezze. La squadra ha trovato, contro il Bari, la giusta determinazione che mancava da un mese“. Sulla situazione play-off, ha poi aggiunto: “Ci troviamo tutte raccolte in sei punti, mancano dieci partite e non abbiamo alcuna voglia di restare in questa posizione, per cui faremo di tutto, andremo avanti in modo deciso ma sereno per tentare di fare il nostro gioco. Comunque ci impegneremo mettendo cuore a anima per rispettare la maglia e i tifosi“.

Per il Bisceglie si va verso la conferma del modulo 3-5-2: Casadei tra i pali, Rafetraniaina giocherà invece a centrocampo con la coppia di esterni formata da Petris e Mastrippolito. In attacco lo spagnolo Montero sarà probabilmente affiancato da Longo, in ballottaggio con Ungaro.

Ternana-Bisceglie: le probabili formazioni

Ternana (4-3-2-1): Iannarilli; Parodi, Russo, Celli, Mammarella; Paghera, Proietti, Palumbo; Partipilo, Furlan; Ferrante. A disp: Tozzo, Diakitè, Bergamelli, Mucciante, Sini, Damian, Verna, Marilungo, Torromino, Vantaggiato. All: Gallo.

Bisceglie (3-5-2): Casadei; Diallo, Hristov, Karkalis; Mastrippolito, Nacci, Rafetraniaina, Trovade, Petris; Montero, Longo. A disp: Messina, Joao Da Silva, Turi, Murolo, Armeno, Abonckelet, Camporeale, Ferrante, Sierra, Ungaro, Tessadri. All: Gianfranco Mancini.

Le quote e il pronostico del match

In vista di Ternana-Bisceglie, la Ternana è nettamente favorita per i bookmakers con una quota dell’1 data a 1.50, il pareggio paga 3.70 la posta e il 2 fisso raggiunge la quota di 7.25.

Si consiglia la giocata 1+NoGoal.

