Empoli-Pordenone: probabili formazioni, quote e pronostico

Probabili formazioni, quote e pronostico di Empoli-Pordenone, gara valevole per la 26esima giornata del campionato di serie B.

Empoli-Pordenone, sfida valevole per la 26esima giornata di Serie B, si giocherà regolarmente a porte aperte sabato 29 febbraio alle ore 15:00, presso lo stadio Castellani di Empoli.

L’Empoli, in un grande momento di forma, è a quota 36 punti in classifica. Adesso credere nella zona play-off è un obbligo, soprattutto se si arriva a questa gara con quattro vittorie consecutive alle spalle, l’ultima delle quali ottenuta contro il Perugia in trasferta per 0-1. La vera forza di questa squadra risiede probabilmente nel tecnico, Marino, il quale sta trasmettendo forza e convinzione a tutti i giocatori.

Il Pordenone, dall’altra parte, sta vivendo una situazione diametralmente opposta rispetto all’Empoli. Infatti, pur avendo gli stessi punti degli azzurri in classifica, si trova in una situazione di forte crisi, poiché non ha mai vinto nelle ultime cinque giornate. Nell’ultimo turno i friulani hanno perso contro il Chievo 0-1 in casa, per quella che è stata la seconda sconfitta di fila. Preoccupante soprattutto la mancanza di compattezza della squadra, da sempre punto di forza in questa stagione. Compagine neroverde che dunque sarà chiamata ad una vera e propria reazione d’orgoglio al Castellani, per cercare di uscire dal baratro nel quale è crollata.

Le probabili formazioni di Empoli-Pordenone

Empoli (4-3-3): Brignoli; Fiamozzi, Romagnoli, Maietta, Antonelli; Frattesi, Ricci, Henderson; Bajrami, Mancuso, Tutino.

Allenatore: Pasquale Marino

Pordenone (4-3-1-2): Di Gregorio; Bassoli, Semenzato, Camporese, Gasbarro, Pasa; Misuraca, Mazzocco, Pobega; Ciurrai; Strizzolo.

Allenatore: Attilio Tesser

Le quote e il pronostico del match

Quote che per Empoli-Pordenone fotografano al meglio il momento di forma delle due squadre, con i bookmakers che premiano i toscani dando la vittoria della squadra di casa (1) a 1.90. Il pareggio (X) si attesta a 3.30. La vittoria della squadra ospite (2) è data invece a 4.25. Tra le altre quote troviamo l’Over 2.5 e l’Under 2.5 che si equivalgono a 1.85. Infine abbiamo il Goal a 1.70 e il No Goal a 2.05.

Proprio il Goal è la nostra giocata consigliata per questo match, visto che entrambe le squadre cercheranno con ardore di vincere la partita.

