Serie B, Benevento-Spezia: probabili formazioni, quote e pronostico

Una delle partite in calendario della ventiseiesima giornata di Serie B è Benevento-Spezia: l’incontro si svolgerà sabato 29 febbraio allo stadio Ciro Vigorito, con fischio d’inizio programmato alle ore 15.00. Designato per la sfida l’arbitro Manuel Volpi, a lui il difficile onere di dirigere un vero e proprio big match tra la prima e terza forza della Serie B.

Per la squadra di mister Filippo Inzaghi fin qui un torneo da dominatrice incontrastata. Lo score stagionale in campionato del Benevento è di 18 vittorie, 6 pareggi e una sola sconfitta e la media punti derivante da questa impressionante serie di risultati è di 2,4 punti a partita. Dopo il pareggio in casa contro la Salernitana alla ventiduesima giornata, la squadra campana ha inanellato tre vittorie consecutive rispettivamente contro Cosenza, Pordenone ed Entella. In particolare l’ultima sfida è stata un’enorme dimostrazione di forza: i ragazzi di Inzaghi hanno asfaltato per 0-4 la compagine ligure, squadra che sta ben figurando ed è a ridosso delle posizioni che valgono i playoff. Nonostante il vantaggio di ben 17 punti sulla seconda, la Strega cercherà di ottenere il bottino pieno tra le mura amiche, fino ad ora mai violate dalle squadre avversarie.

Se da una parte del campo si schiererà il Benevento, protagonista come detto di una stagione fuori dal comune, dall’altra vi si opporrà una realtà sorprendente come lo Spezia, anch’essa senza dubbio una delle rivelazioni di questa Serie B. I ragazzi di mister Italiano si presentano alla sfida dopo aver messo in serie tredici risultati utili consecutivi, di cui 8 sono le vittorie e 5 i pareggi. In città si respira non solo aria di playoff, ma anche di promozione diretta dato che il Frosinone secondo, è avanti di soli due punti. L’obiettivo è tentare l’impresa contro la capolista e sperare in un passo falso dei ciociari per continuare a coltivare il sogno.

Le probabili formazioni di Benevento-Spezia

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipo; Maggio, Barba, Caldirola, Letizia; Hetemaj, Schiattarella, Viola; Insigne, Sau; Moncini

SPEZIA (4-3-3): Scuffet; Ferrer Canals, Erlic, Capradossi, Marchizza; Maggiore, Ricci F.Acampora; Ragusa, Nzola, Gyasi



Le quote e il pronostico del match

Secondo i bookmakers, per Benevento-Spezia la vittoria della squadra di casa è data a 1.73, il pareggio a 3.45 e la vittoria dei liguri a 5.10. Leggermente più basso l’Under 2,5, quotato 1.75, rispetto all’Over 2,5 che invece è a quota 1.95. I segni Goal e No Goal li troviamo in equilibrio entrambi a quota 1.85.

Merita di essere attenzionata la giocata 1X+Over 1.5 a 1.88: entrambe le squadre potrebbero segnare ma è difficile pensare ad una vittoria esterna, con i numeri che dimostrano una solidità casalinga del Benevento quasi inscalfibile.

