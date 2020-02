Condividi su

Estrazione Superenalotto oggi 29 febbraio 2020: ultimi numeri usciti e ritardatari

La prossima estrazione del Superenalotto è prevista per oggi 29 febbraio 2020. Anche questo sabato i giocatori avranno un’altra occazione per mettere le mani sul jackpot milionario che fa sognare gli italiani da decenni. Non mancheranno, come sempre, i premi minori per chi riuscirà a indovinare da 2 a 5 numeri, ovvero il jolly e il superstar, ma soprattutto non mancheranno coloro che non riusciranno a portare a casa nulla. Mentre aspettiamo che escano i numeri estratti (entro le 20 circa), andiamo a rivedere i risultati della scorsa estrazione, il jackpot di oggi e i numeri ritardatari e quelli più frequenti.

I numeri estratti nell’ultima estrazione del 27 febbraio 2020

Il concorso numero 25 del 27 febbraio 2020 ha estratto i seguenti numeri vincenti:

17 51 60 71 75 79 58 Jolly

85 Super

star

Il jackpot della prossima estrazione del Superenalotto

La scorsa estrazione non è stato centrato il 6, di conseguenza il montepremi di quest’oggi cumulerà quello dell’ultima estrazione. Il montepremi della prossima estrazione sarà pertanto di 28.500.000,00 euro: il jackpot di questa sera non rientra fra i primi dieci nella storia del gioco, e neppure si avvicina: la decima posizione dista ancora circa 49 milioni di euro

Il bacio più “grande” mai dispensato dalla fortuna per quanto riguarda questo gioco porta la data del 13 agosto 2019: ben 209.106.441,54 euro finirono nelle tasche di un fortunato giocatore di Lodi. La seconda vincita più alta è stata invece realizzata 30 ottobre 2010: ben 177.729.043,16 euro furono vinti a Sperlonga e altre città. Chiude il podio la vincita del 27 ottobre 2016: la schedina vincente valse la comunque ragguardevole cifra di 163.538.707,00 euro e fu giocata a Vibo Valentia.

Superenalotto: come si gioca e probabilità di vincita

Per giocare al Superenalotto bisogna scegliere 6 numeri compresi tra 1 e 90. Naturalmente il premio maggiore è riservato a chi indovina tutti e 6 i numeri. Durante l’estrazione del superenalotto escono infatti 6 numeri più 1 numero jolly. Quest’ultimo servirà a sostituire uno dei 6 usciti che non sono stati giocati e determina la seconda vincita più alta (il cosiddetto 5+1).

Inoltre è possibile giocare anche il numero SuperStar. Si tratta di un’ulteriore possibilità di vittoria: occorre scegliere 1 numero, sempre compreso tra 1 e 90, e attendere che venga estratto.

La giocata minima del Superenalotto è di 1 euro, mentre il SuperStar costa 0,50 centesimi in più

Come pubblicato sulla pagina Sisal, questi i premi e le probabilità di vincita.

6 : 1 su 622.614.630;

: 1 su 622.614.630; 5+1 : 1 su 103.769.105;

: 1 su 103.769.105; 5 : 1 su 1.250.230;

: 1 su 1.250.230; 4 : 1 su 11.907;

: 1 su 11.907; 3 : 1 su 327;

: 1 su 327; 2: 1 su 22.

Chi indovina i 6 numeri si porta a casa il Jackpot milionario. Chi prende il 5+1, in media, vince una cifra alta (la seconda del gioco), ma non milionaria. Chi prende 5 numeri può vincere abbastanza (media di 32.000 euro, come riferisce Sisal). Il 4 dà diritto a poche centinaia di euro, mentre le vincite più basse sono date dal 3 e dal 2 (che paga circa 5 euro).

Ci sono 3 estrazioni del Superenalotto alla settimana: martedì, giovedì e sabato verso le ore 20. È tuttavia possibile che alcuni concorsi non vengano effettuati, per esempio perché cadano in giorni festivi come il Natale. In tal caso il concorso verrà recuperato in una data precedente o successiva, in qualunque giorno della settimana, domenica esclusa.

L’ultima giocata permessa è solitamente alle ore 19.30 del giorno dell’estrazione, ma nei pressi delle festività il gioco può essere chiuso in anticipo.

Verifica vincite Sisal: Lotto, Superenalotto e Superstar. Come fare

I numeri ritardatari e quelli più frequenti

Ogni estrazione è indipendente, per cui ogni numero ha la stessa probabilità di essere estratto. C’è però chi crede che i numeri che non escono da più tempo abbiano maggiori possibilità di essere estratti.

Per soddisfare la curiosità dei nostri lettori, segnaliamo i sei numeri maggiormente “in ritardo”

27 , in ritardo da 89 estrazioni

, in ritardo da 89 estrazioni 18 , 55 estrazioni

, 55 estrazioni 41 , 52 estrazioni

, 52 estrazioni 31 , 45 estrazioni

, 45 estrazioni 19 , 44 estrazioni

, 44 estrazioni 12, 42 estrazioni

Per le stesse ragioni segnaliamo anche i numeri che sono usciti più di frequente nella storia “moderna” del Superenalotto, ovvero dall’estrazione del 3 dicembre 1997.

85 , uscito in 241 estrazioni

, uscito in 241 estrazioni 90 , 237 estrazioni

, 237 estrazioni 77 , 235 estrazioni

, 235 estrazioni 82 , 233 estrazioni

, 233 estrazioni 79 , 232 estrazioni

, 232 estrazioni 55, 231 estrazioni

Superenalotto: gioca in modo responsabile

Il Superenalotto è un gioco d’azzardo, e come tutti i giochi d’azzardo può generare una dipendenza patologica. Gioca in maniera responsabile.

Se ritieni che tu o un tuo familiare possa avere un problema di gioco d’azzardo, chiama il numero verde 800 55 88 22 messo a disposizione dall’Istituto Superiore di Sanità per le problematiche legate al gioco d’azzardo.

Attraverso il numero verde si potrà entrare in contatto con professionisti del settore e chiedere il loro aiuto.